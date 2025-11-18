Kiteríti lapjait az Nvidia, masszív mozgás jöhet a piacon

Az opciós piac 7%-os árfolyamkilengést áraz az Nvidia szerdai gyorsjelentése előtt, ami a jelenlegi, mintegy 4,6 billió dolláros értékeltség mellett akár 320 milliárd dolláros piaciérték-ingadozást okozhat.

Az Option Research & Technology Services (ORATS) adatai szerint a piac nagyjából 7%-os mozgást vár az Nvidia részvényétől a szerdai, piaczárás utáni negyedéves jelentés nyomán, bármelyik irányban.

Ekkora elmozdulás a Reuters számításai alapján

a vállalat történetének legnagyobb, gyorsjelentés utáni egynapos kapitalizáció-változását hozhatná.

Az ORATS adatai szerint az Nvidia árfolyama az elmúlt 12 negyedévben átlagosan 7,3%-ot mozdult el a jelentést követő napon, és a most kilátásba helyezett kilengés meghaladná a 2024 februárjában látott, 276 milliárd dolláros piaciérték-növekményt.

Az Nvidia a mesterségesintelligencia-őrület egyik fő célpontjává vált. Grafikus processzorai (GPU-k) uralják a nagy nyelvi modellek és más AI-alkalmazások tanításának piacát.

"Az Nvidia hatása messze túlmutat a dollárban mérhető elmozduláson. Az AI-tőkeberuházási téma horgonyaként az eredményei segítenek eldönteni, hogy a következő növekedési szakaszba lépünk-e, vagy inkább konszolidáció jön

– mondta Chris Murphy, a Susquehanna derivatívstratégiai társigazgatója.

A vállalat hozzávetőleg 8%-os súlya az S&P 500-ban és AI-piaci vezető szerepe tovább növeli a jelentés tétjét.

Az, hogy milyen jelzést ad a keresletről, a marzsokról, az ellátási láncról és a beruházási hajlandóságról, a félvezetőktől a hiperskálázó felhőszolgáltatókon át az AI-infrastruktúráig széles körben alakíthatja a hangulatot. Így miközben a részvény maga plusz-mínusz 7%-ot mozdulhat, a narratív hatás akár a piac 10 billió dollár értékű részére is kiterjedhet

– tette hozzá Murphy.

Az elmúlt napokban a technológiai szektor gyengélkedett, mivel a befektetők az AI-rali fenntarthatósága és az idei emelkedést hajtó részvények magas értékeltsége miatt aggódtak.

A realizált profitok és a kiszállások nyomást helyeztek az árfolyamokra. Az Nvidia papírjai idén mintegy 38%-ot erősödtek, de a késő októberi történelmi csúcshoz képest körülbelül 10%-ot estek.

A befektetők a gyorsjelentésben a kereslet esetleges gyengülésének jeleit keresik abban a szegmensben, amely az elmúlt hónapokban érdemben húzta a tőzsdei ralit. További nyomást okozott a részvényen, hogy hírek szerint több ismert befektető – köztük Peter Thiel milliárdos hedge fundja és a SoftBank – eladta pozícióját.

