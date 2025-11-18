Kiteríti lapjait az Nvidia, masszív mozgás jöhet a piacon

Az Option Research & Technology Services (ORATS) adatai szerint a piac nagyjából 7%-os mozgást vár az Nvidia részvényétől a szerdai, piaczárás utáni negyedéves jelentés nyomán, bármelyik irányban.
Ekkora elmozdulás a Reuters számításai alapján
a vállalat történetének legnagyobb, gyorsjelentés utáni egynapos kapitalizáció-változását hozhatná.
Az ORATS adatai szerint az Nvidia árfolyama az elmúlt 12 negyedévben átlagosan 7,3%-ot mozdult el a jelentést követő napon, és a most kilátásba helyezett kilengés meghaladná a 2024 februárjában látott, 276 milliárd dolláros piaciérték-növekményt.
Az Nvidia a mesterségesintelligencia-őrület egyik fő célpontjává vált. Grafikus processzorai (GPU-k) uralják a nagy nyelvi modellek és más AI-alkalmazások tanításának piacát.
"Az Nvidia hatása messze túlmutat a dollárban mérhető elmozduláson. Az AI-tőkeberuházási téma horgonyaként az eredményei segítenek eldönteni, hogy a következő növekedési szakaszba lépünk-e, vagy inkább konszolidáció jön
– mondta Chris Murphy, a Susquehanna derivatívstratégiai társigazgatója.
A vállalat hozzávetőleg 8%-os súlya az S&P 500-ban és AI-piaci vezető szerepe tovább növeli a jelentés tétjét.
Az, hogy milyen jelzést ad a keresletről, a marzsokról, az ellátási láncról és a beruházási hajlandóságról, a félvezetőktől a hiperskálázó felhőszolgáltatókon át az AI-infrastruktúráig széles körben alakíthatja a hangulatot. Így miközben a részvény maga plusz-mínusz 7%-ot mozdulhat, a narratív hatás akár a piac 10 billió dollár értékű részére is kiterjedhet
– tette hozzá Murphy.
Az elmúlt napokban a technológiai szektor gyengélkedett, mivel a befektetők az AI-rali fenntarthatósága és az idei emelkedést hajtó részvények magas értékeltsége miatt aggódtak.
A realizált profitok és a kiszállások nyomást helyeztek az árfolyamokra. Az Nvidia papírjai idén mintegy 38%-ot erősödtek, de a késő októberi történelmi csúcshoz képest körülbelül 10%-ot estek.
A befektetők a gyorsjelentésben a kereslet esetleges gyengülésének jeleit keresik abban a szegmensben, amely az elmúlt hónapokban érdemben húzta a tőzsdei ralit. További nyomást okozott a részvényen, hogy hírek szerint több ismert befektető – köztük Peter Thiel milliárdos hedge fundja és a SoftBank – eladta pozícióját.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bemondta a vezető: ez most a legjobb magyar állampapír
Azt is elárulta, miért.
Megszavazta a parlament: bevezetik a társasházi építményi jogot
Elfogadta az országgyűlés.
Bedobta a törölközőt a Wall Street-i elemző: ítéletet mondott a Microsoftról és az Amazonról
Eddig nem sokan rontottak az ajánlásaikon.
Bénító csapást tervez Donald Trump Oroszország ellen – Megjött végre a Kreml reakciója
Itt van Moszkva álláspontja.
Megatrendek forgatják fel a részvénypiacokat – Szakértők mondják el, hogy mibe tegyük a pénzünket
Ingyenes rendezvényünkön.
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Az utolsó pillanatban menekült meg a világ egyik versenyképességi bajnoka
De már így is nagy pofont kapott a gazdaság.
Rendkívüli sebesség! Bő 24 óra alatt átment a legújabb őszi adócsomag
Az MKIK-val egyeztették.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
Sok mindent újra kell gondolni.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!