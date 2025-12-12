  • Megjelenítés
Nem várt helyen okozhatnak durva felfordulást a kvantumszámítógépek
Üzlet

Nem várt helyen okozhatnak durva felfordulást a kvantumszámítógépek

Portfolio
A kvantumszámítógépek közeledő korszakára készülve a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), a Swift, valamint az olasz, francia és német jegybankok feltárták, milyen alapvető kihívásokkal kell szembenéznie a pénzügyi rendszernek - tudósított a Finextra.

A Project Leap második fázisában a BIS Innovációs Központ euróövezeti egysége, az olasz, a francia és a német jegybank, továbbá a Nexi–Colt és a Swift

működő fizetési rendszerben tesztelte a posztkvantum kriptográfiát.

A kísérletek során az Eurosystem TARGET2 rendszerének likviditási átutalásainál a hagyományos digitális aláírásokat posztkvantum titkosításra cserélték. Ennek érdekében több rendszerelemet is módosítani kellett, hogy kompatibilisek legyenek a frissített kriptográfiai könyvtárakkal.

Valamennyi tesztforgatókönyv sikeresen lezajlott, ami igazolta, hogy

Még több Üzlet

Kiptotárca fejlesztésébe kezd a Klarna a Privyvel

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni

a fizetési rendszerek átállíthatók posztkvantum kriptográfiára.

Ugyanakkor a vizsgálatok jelentős teljesítménykülönbségeket mutattak a hagyományos és az új algoritmusok között. Ez arra utal, hogy az átállás előtt további alapos vizsgálatokra és finomhangolásra van szükség.

A BIS hangsúlyozza, hogy a pénzügyi rendszerek kvantumbiztos megoldásokra való átállása összetett, nagy tétekkel járó folyamat, amely az egész pénzügyi ökoszisztémát érinti. A kihívások messze túlmutatnak a pusztán technikai kérdéseken: a tudatosság növelésétől és az erőforrások elosztásától kezdve a szükséges szakértelem kialakításán át az irányítási és szabályozási kérdésekig terjednek. A projekt egyértelműen rávilágított arra is, mennyire fontos a felkészülés időben történő megkezdése és az intézmények közötti szoros együttműködés.

Kapcsolódó cikkünk

Öt éven belül törne az élre Európa a kvantumszámítógépek versenyében

Bejelentették: jön a Quantum Starling kvantumszámítógép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Izgalmas nap a devizapiacokon: egymást éri a sok fordulat
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility