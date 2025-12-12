Nem várt helyen okozhatnak durva felfordulást a kvantumszámítógépek

A Project Leap második fázisában a BIS Innovációs Központ euróövezeti egysége, az olasz, a francia és a német jegybank, továbbá a Nexi–Colt és a Swift

működő fizetési rendszerben tesztelte a posztkvantum kriptográfiát.

A kísérletek során az Eurosystem TARGET2 rendszerének likviditási átutalásainál a hagyományos digitális aláírásokat posztkvantum titkosításra cserélték. Ennek érdekében több rendszerelemet is módosítani kellett, hogy kompatibilisek legyenek a frissített kriptográfiai könyvtárakkal.

Valamennyi tesztforgatókönyv sikeresen lezajlott, ami igazolta, hogy

a fizetési rendszerek átállíthatók posztkvantum kriptográfiára.

Ugyanakkor a vizsgálatok jelentős teljesítménykülönbségeket mutattak a hagyományos és az új algoritmusok között. Ez arra utal, hogy az átállás előtt további alapos vizsgálatokra és finomhangolásra van szükség.

A BIS hangsúlyozza, hogy a pénzügyi rendszerek kvantumbiztos megoldásokra való átállása összetett, nagy tétekkel járó folyamat, amely az egész pénzügyi ökoszisztémát érinti. A kihívások messze túlmutatnak a pusztán technikai kérdéseken: a tudatosság növelésétől és az erőforrások elosztásától kezdve a szükséges szakértelem kialakításán át az irányítási és szabályozási kérdésekig terjednek. A projekt egyértelműen rávilágított arra is, mennyire fontos a felkészülés időben történő megkezdése és az intézmények közötti szoros együttműködés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images