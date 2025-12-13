  • Megjelenítés
Ennyit a tűzszünetről: váratlanul megölte Izrael a Hamász parancsnokát
Ennyit a tűzszünetről: váratlanul megölte Izrael a Hamász parancsnokát

Célzott légicsapást hajtott végre szombaton az izraeli hadsereg egy autó ellen Gáza városában; izraeli híroldalak szerint a támadásban meghalt Rajed Szajed, a Hamász egyik befolyásos parancsnoka, a 2023. október 7-i Izrael elleni támadás egyik fő tervezője.

Izraeli sajtóértesülések szerint Rajed Szajed, a Hamász egyik vezető katonai parancsnoka vesztette életét abban a szombati légicsapásban, amely egy autót ért Gáza városában. Szajedet

a 2023. október 7-i, Izrael elleni támadás egyik fő kitervelőjeként tartják számon.

A gázai egészségügyi hatóságok közlése szerint a támadásban négy ember meghalt, és legalább huszonöt személy megsebesült. A Hamász egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy Szajed az áldozatok között lenne.

Az izraeli hadsereg annyit közölt, hogy egy magas rangú Hamász-parancsnokot vettek célba, de nevet nem említettek. Egy izraeli védelmi tisztviselő ugyanakkor nem hivatalosan megerősítette, hogy Rajed Szajed volt a célpont, akit a szervezet fegyvergyártási részlegének vezetőjeként azonosítottak.

Hamász-közeli források szerint Szajed a csoport fegyveres szárnyának második számú vezetője volt, és korábban a Gáza városában működő zászlóaljat irányította. Ha halálát hivatalosan is megerősítik, ő lenne a legmagasabb rangú Hamász-vezető, akit az októberi tűzszünet életbe lépése óta likvidáltak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

