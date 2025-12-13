Történelmi mérföldkő előtt a magyar elektromosautó-piac

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.

A havi adatok alapján, amely szerint 2025-ben eddig egyedül január volt olyan hónap, amikor kétezer alatti maradt a zöld rendszámos járművek számának növekedése, a százezres darabszám reálisan elérhető az év vége előtt.

2020 eleje óta közel tizenháromszorosára nőtt a zöldflotta mérete Magyarországon.

A tisztán elektromos és egyéb klímabarát járművek száma 2024 elejéhez képest önmagában is megduplázódott, ami jól mutatja a technológia gyors térnyerését.

A kereslet élénkülésében kulcsszerepet játszik a vállalati e-autó program. A konstrukció keretében a hazai gazdasági társaságok járművenként akár 4 millió forint támogatást is igényelhetnek tisztán elektromos személyautók, tehergépjárművek vagy kisbuszok beszerzéséhez. A kormány a keretösszeget nemrég 40 milliárd forintra emelte, a pályázatok benyújtásának határidejét pedig 2025. február 26-ig meghosszabbította.

Az elektromos gépjárművek terjedése nem csak a helyi levegőszennyezést és a zajterhelést csökkenti. Gazdasági szempontból az elektromos autók üzemeltetési és karbantartási költsége jellemzően alacsonyabb, mint a hagyományos belső égésű motorral hajtott járműveké. Ez különösen a nagy futásteljesítményű vállalati flották esetében jelenthet komoly megtakarítást - hívta fel a figyelmet a minisztérium.

