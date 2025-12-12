Trump lazítana a marihuána szabályozásán, széttépik a füves részvényeket

Pénteken meredeken emelkedtek a kannabiszipari vállalatok részvényei, miután a Washington Post arról írt,
hogy Donald Trump várhatóan jelentősen lazít a marihuánára vonatkozó szövetségi korlátozásokon.
A tőzsdenyitás előtti kereskedésben a Tilray Brands árfolyama mintegy 28 százalékot ugrott. Az SNDL, a Canopy Growth és az AdvisorShares Pure US Cannabis ETF papírjai 13,5 és 32,5 százalék közötti pluszban forognak.
A csütörtökön megjelent beszámoló szerint Trump arra utasítaná az illetékes hatóságokat, hogy a marihuánát sorolják át a Schedule III kategóriába. Ebbe a csoportba jelenleg egyes vényköteles fájdalomcsillapítók tartoznak, így a növény és származékai ezekkel azonos besorolást kapnának.
Úgy véljük, ez megnyitná az utat a gyógyszergyártók előtt, hogy engedélyt kérjenek további kannabiszalapú készítményekre, amelyeket aztán más vényköteles gyógyszerekhez hasonlóan forgalmazhatnának
– írta elemzésében Jaret Seiberg, a TD Cowen elemzője.
Az átsorolás enyhíthetné a büntetőjogi szankciókat, és alapjaiban alakíthatná át az iparágat az alacsonyabb adóterhek és a könnyebb finanszírozási lehetőségek révén. A forrásbevonás jelenleg az egyik legnagyobb kihívás a kannabisztermelők számára, mivel a szövetségi korlátozások miatt a legtöbb bank és intézményi befektető nem léphet be az ágazatba. A vállalatok ezért sokszor kénytelenek drága hitelekhez vagy alternatív finanszírozókhoz fordulni.
