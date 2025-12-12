Trump lazítana a marihuána szabályozásán, széttépik a füves részvényeket

Megugrottak a kannabiszipari cégek részvényei, miután sajtóhírek szerint Donald Trump jelentősen enyhítené a marihuána szövetségi besorolását.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Pénteken meredeken emelkedtek a kannabiszipari vállalatok részvényei, miután a Washington Post arról írt,

hogy Donald Trump várhatóan jelentősen lazít a marihuánára vonatkozó szövetségi korlátozásokon.

A tőzsdenyitás előtti kereskedésben a Tilray Brands árfolyama mintegy 28 százalékot ugrott. Az SNDL, a Canopy Growth és az AdvisorShares Pure US Cannabis ETF papírjai 13,5 és 32,5 százalék közötti pluszban forognak.

A csütörtökön megjelent beszámoló szerint Trump arra utasítaná az illetékes hatóságokat, hogy a marihuánát sorolják át a Schedule III kategóriába. Ebbe a csoportba jelenleg egyes vényköteles fájdalomcsillapítók tartoznak, így a növény és származékai ezekkel azonos besorolást kapnának.

Úgy véljük, ez megnyitná az utat a gyógyszergyártók előtt, hogy engedélyt kérjenek további kannabiszalapú készítményekre, amelyeket aztán más vényköteles gyógyszerekhez hasonlóan forgalmazhatnának

– írta elemzésében Jaret Seiberg, a TD Cowen elemzője.

Az átsorolás enyhíthetné a büntetőjogi szankciókat, és alapjaiban alakíthatná át az iparágat az alacsonyabb adóterhek és a könnyebb finanszírozási lehetőségek révén. A forrásbevonás jelenleg az egyik legnagyobb kihívás a kannabisztermelők számára, mivel a szövetségi korlátozások miatt a legtöbb bank és intézményi befektető nem léphet be az ágazatba. A vállalatok ezért sokszor kénytelenek drága hitelekhez vagy alternatív finanszírozókhoz fordulni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ