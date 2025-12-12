Váratlan rendelet Trumptól: Szövetségi kézbe vonja a mesterséges intelligencia szabályozását

A Donald Trump amerikai elnök által tegnap aláírt rendelet megakadályozná, hogy az USA tagállamai saját hatáskörben szabályozhassák a mesterséges intelligencia használatát. Az USA első embere az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia piacán kiélezett a verseny Kínával. Szerinte "csak egy győztes lesz", és a kínai kormány azzal segíti saját vállalatait, hogy egyetlen központi jóváhagyási pontot működtet.

Hatalmas befektetések érkeznek hozzánk, de ha ötven különböző államtól kellene ötven különböző engedélyt beszerezni, elfelejthetjük az egészet

– fogalmazott.

A rendelet értelmében az igazságügyi miniszternek munkacsoportot kell létrehoznia az állami törvények felülvizsgálatára. A Kereskedelmi Minisztériumnak emellett listát kell készítenie azokról a szabályozásokról, amelyeket a szövetségi kormány problémásnak tart. Trump nyomásgyakorlásként azt is kilátásba helyezte, hogy megvonna bizonyos szövetségi támogatásokat az érintett tagállamoktól, köztük a szélessávú internetfejlesztési program forrásait.

David Sacks, a kormány mesterségesintelligencia- és kriptovaluta-politikájáért felelős kockázatitőke-befektető közölte, hogy csak a legszigorúbb állami szabályozások ellen kívánnak fellépni. Elmondása szerint a gyermekvédelemre vonatkozó intézkedéseket nem akarják korlátozni.

Jelenleg négy tagállam – Colorado, Kalifornia, Utah és Texas – rendelkezik átfogóbb mesterségesintelligencia-törvényekkel. Ezek korlátozzák bizonyos személyes adatok gyűjtését, és nagyobb átláthatóságot követelnek meg a cégektől.

A szabályozások hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligencia már most alapvetően befolyásolja az amerikaiak életét.

A technológia hatással lehet arra, kit hívnak be állásinterjúra, ki kaphat lakásbérleti szerződést, hitelt vagy bizonyos egészségügyi ellátást. Kutatások ugyanakkor kimutatták, hogy ezek a rendszerek hibázhatnak, és indokolatlan előnyben részesíthetnek egyes nemeket vagy etnikai csoportokat.

