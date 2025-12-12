  • Megjelenítés
Váratlan rendelet Trumptól: Szövetségi kézbe vonja a mesterséges intelligencia szabályozását
Üzlet

Váratlan rendelet Trumptól: Szövetségi kézbe vonja a mesterséges intelligencia szabályozását

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön olyan végrehajtási rendeletet írt alá, amely megakadályozná, hogy az amerikai tagállamok saját, a mesterséges intelligenciára vonatkozó átfogó szabályozást alkossanak, mert szerinte a túlzó előírások veszélyeztetnék az Egyesült Államok technológiai versenyét Kínával - írta a MarketWatch.

A Donald Trump amerikai elnök által tegnap aláírt rendelet megakadályozná, hogy az USA tagállamai saját hatáskörben szabályozhassák a mesterséges intelligencia használatát. Az USA első embere az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia piacán kiélezett a verseny Kínával. Szerinte "csak egy győztes lesz", és a kínai kormány azzal segíti saját vállalatait, hogy egyetlen központi jóváhagyási pontot működtet.

Hatalmas befektetések érkeznek hozzánk, de ha ötven különböző államtól kellene ötven különböző engedélyt beszerezni, elfelejthetjük az egészet

– fogalmazott.

A rendelet értelmében az igazságügyi miniszternek munkacsoportot kell létrehoznia az állami törvények felülvizsgálatára. A Kereskedelmi Minisztériumnak emellett listát kell készítenie azokról a szabályozásokról, amelyeket a szövetségi kormány problémásnak tart. Trump nyomásgyakorlásként azt is kilátásba helyezte, hogy megvonna bizonyos szövetségi támogatásokat az érintett tagállamoktól, köztük a szélessávú internetfejlesztési program forrásait.

Még több Üzlet

Nagy pofont kapott Európa – újabb repedés jelent meg az önálló napelemipari álmán

Közösen lépnek fel a "Kína-függőség" ellen a világ vezető országai: új gazdasági koalíció születőben

Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!

David Sacks, a kormány mesterségesintelligencia- és kriptovaluta-politikájáért felelős kockázatitőke-befektető közölte, hogy csak a legszigorúbb állami szabályozások ellen kívánnak fellépni. Elmondása szerint a gyermekvédelemre vonatkozó intézkedéseket nem akarják korlátozni.

Jelenleg négy tagállam – Colorado, Kalifornia, Utah és Texas – rendelkezik átfogóbb mesterségesintelligencia-törvényekkel. Ezek korlátozzák bizonyos személyes adatok gyűjtését, és nagyobb átláthatóságot követelnek meg a cégektől.

A szabályozások hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligencia már most alapvetően befolyásolja az amerikaiak életét.

A technológia hatással lehet arra, kit hívnak be állásinterjúra, ki kaphat lakásbérleti szerződést, hitelt vagy bizonyos egészségügyi ellátást. Kutatások ugyanakkor kimutatták, hogy ezek a rendszerek hibázhatnak, és indokolatlan előnyben részesíthetnek egyes nemeket vagy etnikai csoportokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility