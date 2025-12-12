Váratlan rendelet Trumptól: Szövetségi kézbe vonja a mesterséges intelligencia szabályozását

A Donald Trump amerikai elnök által tegnap aláírt rendelet megakadályozná, hogy az USA tagállamai saját hatáskörben szabályozhassák a mesterséges intelligencia használatát. Az USA első embere az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia piacán kiélezett a verseny Kínával. Szerinte "csak egy győztes lesz", és a kínai kormány azzal segíti saját vállalatait, hogy egyetlen központi jóváhagyási pontot működtet.
Hatalmas befektetések érkeznek hozzánk, de ha ötven különböző államtól kellene ötven különböző engedélyt beszerezni, elfelejthetjük az egészet
– fogalmazott.
A rendelet értelmében az igazságügyi miniszternek munkacsoportot kell létrehoznia az állami törvények felülvizsgálatára. A Kereskedelmi Minisztériumnak emellett listát kell készítenie azokról a szabályozásokról, amelyeket a szövetségi kormány problémásnak tart. Trump nyomásgyakorlásként azt is kilátásba helyezte, hogy megvonna bizonyos szövetségi támogatásokat az érintett tagállamoktól, köztük a szélessávú internetfejlesztési program forrásait.
David Sacks, a kormány mesterségesintelligencia- és kriptovaluta-politikájáért felelős kockázatitőke-befektető közölte, hogy csak a legszigorúbb állami szabályozások ellen kívánnak fellépni. Elmondása szerint a gyermekvédelemre vonatkozó intézkedéseket nem akarják korlátozni.
Jelenleg négy tagállam – Colorado, Kalifornia, Utah és Texas – rendelkezik átfogóbb mesterségesintelligencia-törvényekkel. Ezek korlátozzák bizonyos személyes adatok gyűjtését, és nagyobb átláthatóságot követelnek meg a cégektől.
A szabályozások hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligencia már most alapvetően befolyásolja az amerikaiak életét.
A technológia hatással lehet arra, kit hívnak be állásinterjúra, ki kaphat lakásbérleti szerződést, hitelt vagy bizonyos egészségügyi ellátást. Kutatások ugyanakkor kimutatták, hogy ezek a rendszerek hibázhatnak, és indokolatlan előnyben részesíthetnek egyes nemeket vagy etnikai csoportokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentették: Trump egyszerűen elveszi az olajat a Skippertől - Kalózkodással vádolták meg az elnököt
"Megtartjuk, azt hiszem."
Újabb erős földrengés rázta meg Japánt
Ez már a második volt egy héten belül.
Hullámvasúton a magyar építőipar
Egyre élesebb kettősség mutatkozik az ágazatban.
Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank
A Solana platform egyre népszerűbb a bankok körében.
Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni
Felmerült a tőzsdei bevezetés lehetősége.
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Az orosz légierő nagyon szereti a típust.
Nem várt helyen okozhatnak durva felfordulást a kvantumszámítógépek
Készülnie kell a bankoknak is.
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.