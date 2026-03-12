Ilyen még nem volt a Portfolio Biztosítás konferenciáján: most az ügyfelek is megszólalnak!

Megszólal a neves meggyőzéskutató
Újszászi Bogár Lászlóval már több alkalommal találkozhattak a Portfolio olvasói, az ország legnevesebb meggyőzéskutatója legutóbbi interjúnkban arról beszélt, hogy a marketingzaj ellenére a meggyőzés alapvető mechanizmusai ma is ugyanúgy működnek, mint az ókori retorika idején: még akkor is hatnak ránk az üzenetek, ha tudatosan nem figyelünk rájuk. Az emberi agy azonban nem képes végtelen mennyiségű információt feldolgozni, ezért leegyszerűsítésekkel és heurisztikákkal hoz döntéseket, amelyeket gyakran a tudatalatti irányít. A túl sok választási lehetőség például kifejezetten csökkentheti a vásárlási hajlandóságot, és ha az emberek úgy érzik, hogy korlátozzák a szabadságukat, ellenreakcióval – úgynevezett reaktanciával – válaszolnak.
A beszélgetés kitér a pénzügyi döntések sajátosságaira, a biztosítások kommunikációjának dilemmáira és az értékesítés pszichológiai hátterére is. A szakértő szerint az embereket legkönnyebben olyan üzenetekkel lehet meggyőzni, amelyek kapcsolódnak meglévő tapasztalataikhoz vagy könnyen elképzelhető kockázatokhoz, ezért a túlzott félelemkeltés gyakran visszafelé sül el. Szó esik arról is, hogy bonyolult termékeknél sokszor nem a részletek döntik el a meggyőzést, hanem a forrás hitelessége, valamint arról, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre kínál új lehetőségeket a személyre szabott kommunikációban és vet fel új bizalmi kérdéseket. Amikor arról kérdeztük Újszászi Bogár Lászlót, miről lesz szó a konferencián, ezt a választ adta:
Van egy jelenség a pszichológiában, Zeigarnik-effektusnak hívják. Azt mondja ki, hogy a befejezetlen dolgokra jobban emlékszünk, mint a lezártakra. Ha most elmondanám, miről fogok beszélni a konferencián, lezárnám a történetet. De ha nyitva hagyom… akkor az olvasók agya nem fogja elengedni és izgatottabban jönnek majd a konferenciára. Úgyhogy inkább nem árulom el.
A meggyőzéskutatóval Kuruc Péter, az EY biztosítási szakértője beszélget majd. Ő moderálja az ezt követő panelbeszélgetést, egyúttal a Biztosítás 2026 konferencia záróakkordját is, amelyben beszélgetőtársa lesz Kirschner András, ügyvezető, orvos igazgató a Swiss Medical Servicestől, Szukics Nikolett, a 4ig csoport flotta- és biztosításmenedzsment szakértője és Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonos-vezérigazgatója, aki az év üzletembere lett tavaly az Üzlet portál közönségszavazásán.
A beszélgetés első részében a vállalati ügyfelek saját biztosítási gyakorlatukba engednek betekintést: hogyan épül fel egy nagyvállalat vagy vállalatcsoport biztosítási portfóliója, milyen típusú kockázatokra keresnek fedezetet, és milyen szempontok mentén születnek meg a döntések egy-egy szerződés megkötésekor. Szó esik arról is, milyen szerepet játszanak a közvetítők a folyamatban, mennyire összetett egy vállalat biztosítási struktúrája, illetve mekkora szervezeti és időráfordítást igényel a biztosítási ügyek kezelése a cégeknél.
A beszélgetés második felében már a piaci tapasztalatok és az ügyféloldali elvárások kerülnek a fókuszba: mennyire értik a biztosítók és az alkuszok az egyes iparágak speciális kockázatait, hogyan alakulnak az erőviszonyok a keményedő biztosítási piacon, és milyen szerepet tölt be a közvetítő az ügyfél és a biztosító között. A résztvevők saját példákon keresztül beszélnek majd a kárrendezési tapasztalatokról, az ügyfél-elégedettség kérdéséről, valamint arról is, miben kellene fejlődnie a biztosítási szektornak ahhoz, hogy még inkább megfeleljen a vállalati ügyfelek igényeinek.
Az ügyfélszempontok természetesen a konferencia többi szekcióját is meghatározzák majd, már csak azért is, mert a "value for money" jegyében az utóbbi időszakban számos termék újraszabályozására is sor került.
Forró téma például a hitelfedezeti biztosítások újraszabása a magyar biztosítási piacon, hiszen 2025 decembere óta ajánlással szabályozza ezt a terméket a Magyar Nemzeti Bank, amely korábban több mint százmillió forintra bírságolta a biztosítókat a témában, most pedig határidőket is szabott a piaci szereplők számára az alkalmazkodáshoz. A konferencián Nagy Koppány, az MNB igazgatója fog beszélni az aktualitásokról, és a téma elismert piaci szakértői, Schaub Erika (Generali), Gönczi Erika (Groupama) és Kiss Márk István (Cardif) fogja értékelni a várható hatásokat.
Még 2024 utolsó hónapjaiban jelent meg a Magyar Nemzeti Bank „etikus 2.0” szabályozói csomagja, amely a megtakarítási célú életbiztosítások ár-érték arányának a javítását tűzte ki célul Magyarországon. A szabályozás öt elemből áll, és hosszas előkészítés után 2025. január 1-jétől 2026. január 1-jéig, három lépcsőben lépett hatályba, az idei évben is jelentős feladatokat róva a biztosítókra, közvetítőkre. Hogy miként áll az „etikus 2.0” szabályozói elvárások teljesítése a piacon, melyek a még mindig kényes pontok, és milyen kihívások várnak a biztosítókra, közvetítőkre, arról a Biztosítás 2026 konferencián részletesen is beszélni fognak a téma szakértői.
Címlapkép forrása: Portfolio
