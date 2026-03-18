Elárulta az AI-guru, miért bukik el az AI-projektek 80 százaléka

Az első és legfontosabb ok, hogy "az AI-projektek nem olyanok, mint a hagyományos szoftverfejlesztési projektek, és ha valaha is így próbáltál futtatni egy AI-projektet, gyorsan rá fogsz jönni, hogy ez nem fog működni" – hangsúlyozta Walch.
Az AI-alkalmazások nem a kódjuk alapján működnek, hanem az adataik alapján
- tette hozzá. Ráadásul nem minden MI-projekt egyforma. Egy chatbot, egy prediktív karbantartási rendszer és egy önvezető jármű mind más-más megközelítést igényel.
Ennek felismerésére született meg 2017-ben a "hét AI-minta" keretrendszer. Ez a modell a lehetséges alkalmazásokat kategorizálja a társalgástól és az emberi interakciótól kezdve a felismerésen, a prediktív analitikán és a hiperperszonalizáción át egészen az autonóm rendszerekig és az anomáliaészlelésig.
ROI és valós problémamegoldás
A kudarcok gyakori oka, hogy a befektetés megtérülése (ROI) nem indokolja a projektet. Fontos megoldani valós üzleti problémát és biztosítani, hogy a megtérülés megérje a befektetést.
Példaként említette a Walmartot, amely néhány éve autonóm robotokat helyezett el üzleteiben készletfelvételezésre. A robotok kamerákkal ellenőrizték, hogy mi van raktáron vagy hiányzik-e valami. Azonban a robotok drágák voltak, és az autonóm minta a legnehezebb megvalósítani, mivel a cél az ember kizárása a folyamatból, ami közel tökéletes működést igényel. A Walmart végül megszüntette a projektet, mert költséges volt és nem oldott meg valós problémát.
Adatminőség és -mennyiség
"Az adat az AI szíve, ami azt jelenti, hogy jó minőségű adatokra és megfelelő mennyiségű adatra van szükségünk." A szervezetek adatainak 80 százaléka strukturálatlan, és biztosítani kell, hogy ez jó, tiszta és használható legyen.
Két példát említett: a Rite Aid arcfelismerő technológiát használt biztonsági kamerákkal bolti tolvajok azonosítására, de a rendszer pontatlan volt, és öt évre betiltották az arcfelismerő technológiák használatától. Az ImageNet online képtárban pedig a képek 5%-a volt hibásan címkézve, ami milliónyi kép esetében jelentős problémát okozhat.
A proof of concept csapda
Ne ess bele a proof of concept csapdájába, mert az általában semmit sem bizonyít
– figyelmeztetett Walch. Mindig pilot projekttel kell dolgozni, valós környezetben, olyan emberekkel tesztelve, akik nem építették a rendszert.
Az AI-projektek folyamatosak, "nem lehet beállítani és elfelejteni őket". Az adatok folyamatosan változnak, ami azt jelenti, hogy a modelleket újra kell tanítani. Az Air Canada példája mutatja, mi történik, ha ezt elmulasztják: az ő chatbotjuk helytelen információt adott egy gyászeset kapcsán, és a céget bíróság elé citálták.
Túlígérés és alulteljesítés
Az AI 1956 óta létezik – Walch "a legrégebbi, legújabb technológiának" nevezi. Korábban már két "AI-telet" éltek át, amikor csökkent a befektetések száma a területen és a technológia népszerűsége. Fontos kérdések: miért használunk egyáltalán AI-t, nem ígérünk-e túl sokat, és nem próbálunk-e túl sok problémát egyszerre megoldani.
Walch bemutatta a 2018-ban társfejlesztett CPMAI módszertant AI-projektek futtatására és kezelésére. Ez iteratív módszer, amely végigvezeti a felhasználót az AI-életcikluson.
Váratlan fordulat: kiderült, mi áll valójában Trump és Oroszország titokzatos közeledése mögött
Azt mondják, tudatos terv húzódik meg a háttérben.
Könyöklő verseny indult az orosz olajért: már a nyílt vízen változtatnak irányt a megrakott tankerek
India kihasználja, hogy Trump szabad kezet adott.
Fontos határidő jár ma le: még lehet regisztrálni, ha így szeretne szavazni a választáson
Már közel félmillió ember van a névjegyzékben.
Elszálltak a rezsiköltségek, de egy okos húzással hatalmas összeget spóroltak meg
Amit ma megtakaríthatsz, ne halaszd holnapra.
Kiszivárgott a titkos dokumentum: súlyosan elszámolta magát Amerika és Izrael – A biztos halálba küldenék a tüntetőket?
Kiderült, hogyan értékelik a háborút zárt ajtók mögött.
Bevallotta Zelenszkij: nagy bajban van Ukrajna – Mi lesz így a háború lezárásával?
Folyamatosan halasztják a tárgyalásokat, az ukrán elnök semmi jóra nem számít.
Megjelent a rendelettervezet: 400 ezres bírság, 9 előéleti pont is járhat bizonyos szabályszegésekért
Társadalmi egyeztetésen a rendeletmódosítás.
Kigyulladt egy autó az M0-on, megállították a forgalmat
Egyre nagyobb a torlódás.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.