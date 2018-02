Már az amerikai egyetemeken is felfigyeltek egy magyar egészségügyi startupra

Tőkebevonás kriptovalutával

Saját kriptotoken bevezetésére nem csak az egyszerűbb finanszírozás miatt volt szükség, így a szolgáltatások kifizetése is ország- és valutafüggetlenné válik, az Etheal ugyanis az orvos-páciens elszámolásban is kriptotokent használ, ezzel a technológiával pedig számos újszerű szolgáltatást is be tudunk vezetni a Doklist.com oldalon. Például saját valutánkkal díjazzuk azokat a páncienseket, akik minőségi értékelést írnak az általuk igénybe vett orvosról, klinikáról

Kaliforniában már tanítják

Az orvosi turizmus óriási üzlet. Sok országban a szakrendelés államilag nem támogatott, így kézenfekvő, hogy azt máshol, jóval olcsóbban veszik igénybe a páciensek. Csak Magyarországon évente 75 milliárd forintot költenek el a hozzánk érkező külföldiek fogorvosi kezelésekre, de szinte minden beavatkozásra megvannak a tipikus desztinációk. Ezt a piacot tervezi globálisan összefogni az Etheal nevű magyar startup, mely Doklist.com címen elérhető oldalán már most 420 ezer brazil és magyar orvost listáz évente 2,5 millió páciens számára."A piacot elemezve úgy látjuk, hogy első körben 20 célországban kell aktívan jelen lennünk, ehhez persze jelentős tőkére van szükség" - mondta Dr. Kertész Mihály, az Etheal egyik alapítója.Az alapítók a terjeszkedés finanszírozására egy Magyarországon még kevésbé ismert formát, az ICO-t (Initial Coin Offeringet) választották. Ennek lényege, hogy saját, HEAL névre keresztelt tokent bocsátottak ki, és adtak el előértékesítés keretében tavaly év végén. Ennek eredményeként 150 millió forint gyűlt össze, amit most április elején egy nagyobb volumenű kibocsátás követ - a cél, hogy minimum 4,8, maximum 10 millió dollárnyi tőkét vonjanak be.- mondta Tábori Viktor, az Etheal másik alapítója.Az elmúlt hónapokban az Etheal alapítói Szingapúrtól kezdve San Franciscón át Moszkváig számos meghívást kaptak konferenciákra, hogy bemutassák startapjukat. A világ egyik legnagyobb tech showján, a Las Vegas-i CES-en másodikak lettek a saját kriptovalutát kibocsátó startupok mezőnyében, míg a Ljubljanában megrendezett d10e nevű fintech konferencián a közönségszavazatokkal nyertek díjat.

Dr. Kertész Mihály és Tábori Viktor alapítók

Tábori Viktor legutóbb a Kaliforniai Egyetemen tartott előadást a biztonságos kriptotoken kibocsátásáról. Március elején pedig a Stanford Egyetemen kapunk lehetőséget arra, hogy az Ethealt bemutassuk.

"Megoldásunkra, illetve a kriptotoken fejlesztése kapcsán megszerzett szaktudásunkra nemzetközi szinten is felfigyeltek. Ügyvezetőtársam,Az eseményen többek közt olyan ismert kockázati tőkebefektetők képviselői vesznek részt, mint a Facebookban tulajdonos Accel Partners és Greylock Partners, illetve a Sequoia. Utóbbi a ma már szintén Facebook tulajdonú Instagram és a WhatsApp befektetője is" - tette hozzá Dr. Kertész.A tervek szerint az Etheal a most április elején lezajló tőkebevonás után fél év alatt állítja át a Doklist.com belső működését a HEAL tokenre. A szolgáltatás globális bevezetését hazai és nemzetközi szakértőkből álló csapat segíti.