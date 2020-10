Megvan az év legjobb pénzügy vezetője!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Schilling Dániel, a Duna House Holding Nyrt. gazdasági igazgatója nyerte el az év legjobb pénzügyi vezetőjének járó CFO of the year 2020 díjat – jelentette be a Portfolio és a Credit Management Group mai Budapest Economic Forum című konferenciáján Fülöpné Bogdán Krisztina, a díjátadást szponzoráló Commerzbank vezérigazgató-helyettese. Négy pénzügyi vezető a CFO Master 2020 kitüntetést vehette át a szakmai zsűritől, és az év legjobb credit management csapatát is díjazták. Cikkünkben a konferencia CFO-szekciójáról is tudósítunk, amelyben hazai nagyvállalatok gazdasági vezetői beszéltek a koronavírus-válság miatti kemény kihívásaikról.