Gazdasági élet a koronavírus után: erről szólt a Budapest Economic Forum

Csütörtökön rendezte meg a Portfolio tizedik alkalommal a Budapest Economic Forum konferenciáját, melyen ezúttal is nemzetközi és hazai szakértők szólaltak meg. Az esemény kiemelt témája idén a koronavírus-járvány, illetve az azt követő gazdasági válság és lehetséges változások a világban. Átadásra került az év legjobb pénzügyi vezetőjének járó CFO of the year 2020 díj is. Ebben a hírfolyamunkban számolunk be az egész napos esemény legfőbb üzeneteiről.