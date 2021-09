Nagyon sokan akarnak Magyarországon ingatlant vagy autót venni, de miből?

A következő 12 hónapban 270 ezer honfitársunk tervez ingatlant vásárolni, leginkább használt házat, 446 ezer fő pedig autót vagy motort, többségében használt autót.

A Scale Research Kft. reprezentatív Bankindex® kutatásának júniusi hullámában az ingatlan, valamint autó/motor vásárlási terveket is felmérte a lakosság körében. Az adatok az ingatlan- és gépjárműkereskedelem további fejlődését vetítik előre a következő 12 hónapra.

A 18-69 éves felnőtt lakosság közel 7%-a tervez autót vagy motorkerékpárt vásárolni a következő 12 hónapban. Jellemzően a már autóval rendelkező személyek tervezik lecserélni kocsijukat vagy megvásárolni a család 2-3. autóját (tíz potenciális gépjármű vásárlóból nyolcnak már van autója).

Továbbra is a használt gépkocsikat keresik leginkább honfitársaink, a felnőttek 4,5%-a, ami akár 300 ezer használt gépkocsi adásvételt vetít előre a következő évre. Az új gépkocsik iránt is komoly keresletet támasztanak a magyar családok, a felnőtt lakosság 2,2%-a tervez új autóvásárlást, amely akár 148 ezer darab új autóeladást is jelenthet 1 éven belül. Használt vagy új motorkerékpárt a lakosság 0,4%, illetve 0,4%-a tervez, ami 27 ezer fős keresletet jelent az új, és hasonló mértékű értékesítési potenciált a használt motorok számára.

Nagyrészt saját megtakarításaikból tervezik finanszírozni a megvásárolni tervezett autót vagy motort honfitársaink, 61%-uk a rendelkezésre álló megtakarítását jelölte meg a vásárlás forrásaként. A második legfontosabb forrás a jelenlegi gépjármű eladásából származó bevétel, 24%-uk tervezi kifizetni az „új” gépjárművét ilyen módon. Hasonló arányban terveznek személyi kölcsönt felvenni az autó vagy motor vásárlásához a vásárlók (azaz minden negyedik vásárló). Autólízinget 16%-uk választ, autóhitelt pedig csak minden tizedik vásárló akar igényelni a gépjárművásárláshoz. A vásárlók ¾-e egy forrásból tervezi finanszírozni a gépjárművet – többségük saját megtakarításból - ötödük két típusból, és csak kevesebb, mint 2 %-uk támaszkodna három különböző finanszírozási módra.

Az ingatlan piacon továbbra is a használt házak és lakások a legkeresettebbek, használt házat a lakosság 1,9%-a, azaz 128 ezer fő tervez venni a következő 12 hónapban, használt lakást 1,5%, amely 103 ezer fős potenciált mutat. Új építésű lakást 45 ezer fő tervez vásárolni egy éven belül (a lakosság 0,7%-a), új építésű ház iránt pedig 0,4%-uk mutat komoly érdeklődést, ami 25 ezer fős potenciált jelent.

A vásárlók leginkább saját forrásból vagy az eladott ingatlan árából tervezik finanszírozni az új ingatlant (57%), lakáshitelt 40% tervez felvenni. A lakástakarékpénztári számla továbbra is előkelő helyen szerepel a vásárlók finanszírozási forrásai között, az eddig összegyűlt LTP megtakarítását minden negyedik vásárló felhasználná a vásárláshoz. CSOK hitelt minden ötödik vásárló tervez felvenni, a meglévő és eladni tervezett ház, lakás árát pedig 19%-uk forgatná bele az újonnan vásárolt ingatlanba. CSOK támogatást minden hatodik vásárló venne igénybe, míg személyi hitelt 17%-uk tervez felvenni ingatlan vásárlás céljából. Minden hatodik személy valamilyen családi segítséggel jutna új ingatlanához, azaz örökséggel vagy családi kölcsönnel (is) számol.

„A lakosság részéről továbbra is erős keresletet látunk az ingatlan és gépjármű piacon, a vásárlási szándék jelentős mértékűnek látszik a következő 12 hónapban is. Ha a tervezett vásárlások ténylegesen megvalósulnak, az nagyban segítheti a két piac további fejlődését a következő évben is. A gépjárművásárlásoknál a gépkocsi cseréje vagy második autó vásárlás a jellemző, ami örömteli fejlemény az elöregedő autóállomány tekintetében, de a használtautók dominanciája miatt nem várjuk, hogy a hazai autóállomány fiatalodása gyors lesz. A személyi kölcsön piac számára kedvező hír, hogy jelentős arányban akarják igénybe venni a vásárláshoz ezt a kölcsön típust, noha más hiteltípusok akár kedvezőbb finanszírozást jelentenének a vásárlóknak.” – értékelte az eredményeket Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója – „Az ingatlanok között továbbra is a használt vagy új házakat keresik a legtöbben, a CSOK támogatás és hitel mellett a lakáshitelek előkelő helyen szerepelnek a finanszírozási formák között, ami a hitelek iránti kereslet további fennmaradását, akár erősödését is előrevetíti.”

A Bankindex kutatásról

A Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának változásait.