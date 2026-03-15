Több millió eurónyi készpénz volt egy magyar férfinál, lekapcsolták az autópályán

Az osztrák határ felé tartó autót a rendőrök egy rutinellenőrzés során állították meg. A jármű átkutatásakor gondosan elrejtett bankjegykötegekre bukkantak. Ezek összértéke a hatóságok tájékoztatása szerint eléri a hét számjegyű euróösszeget. A rendőrség szóvivője kiemelte, hogy minden bizonnyal

ez volt az elmúlt évek legjelentősebb készpénzfoglalása Alsó-Bajorországban.

Mivel a magyar sofőr nem tudta igazolni a pénz eredetét és felhasználásának célját, a nyomozóhatóság pénzmosás gyanújával indított ellene büntetőeljárást. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, akit büntetés-végrehajtási intézetbe szállítottak. Az általa vezetett gépkocsit, valamint a talált készpénzt a nyomozás idejére lefoglalták.

A bajorországi autópályákon és határátkelőkön tartott ellenőrzések során a rendőrök rendszeresen bukkannak nagyobb, gyanús pénzösszegekre. A hatályos jogszabályok értelmében a hatóságok minden olyan esetben lefoglalhatják a készpénzt, amikor az érintettek nem tudják egyértelműen és hitelt érdemlően igazolni annak törvényes eredetét.

