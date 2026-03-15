  • Megjelenítés
Több millió eurónyi készpénz volt egy magyar férfinál, lekapcsolták az autópályán
Bank

Portfolio
Több millió eurónyi, tisztázatlan eredetű készpénzt foglalt le a bajor határrendőrség egy magyar férfitól az A3-as autópályán, Passau közelében. A 45 éves sofőrt pénzmosás gyanújával vették őrizetbe, miután nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni a hatalmas összegre - írta meg a Der Spiegel.

Az osztrák határ felé tartó autót a rendőrök egy rutinellenőrzés során állították meg. A jármű átkutatásakor gondosan elrejtett bankjegykötegekre bukkantak. Ezek összértéke a hatóságok tájékoztatása szerint eléri a hét számjegyű euróösszeget. A rendőrség szóvivője kiemelte, hogy minden bizonnyal

ez volt az elmúlt évek legjelentősebb készpénzfoglalása Alsó-Bajorországban.

Mivel a magyar sofőr nem tudta igazolni a pénz eredetét és felhasználásának célját, a nyomozóhatóság pénzmosás gyanújával indított ellene büntetőeljárást. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, akit büntetés-végrehajtási intézetbe szállítottak. Az általa vezetett gépkocsit, valamint a talált készpénzt a nyomozás idejére lefoglalták.

A bajorországi autópályákon és határátkelőkön tartott ellenőrzések során a rendőrök rendszeresen bukkannak nagyobb, gyanús pénzösszegekre. A hatályos jogszabályok értelmében a hatóságok minden olyan esetben lefoglalhatják a készpénzt, amikor az érintettek nem tudják egyértelműen és hitelt érdemlően igazolni annak törvényes eredetét.

Még több Bank

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility