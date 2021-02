Fenntarthatóságot akarnak a magyarok, de lemondás nélkül

A fenntarthatóság és környezetvédelem tízből nyolc személy számára fontos Magyarországon, de többségében csak olyan lépéseket hajlandóak a mindennapokban megtenni, amelyek nem igényelnek komolyabb lemondást vagy erőbefektetést. A fenntartható befektetési lehetőségek ismertsége még alacsony, de tízből hatan igénybe vennék az ilyen befektetési módokat, azonban, ha cserébe némileg kisebb hozam érhető el, már csak minden harmadik személy nyitott a használatra.

A fenntarthatóság és környezetvédelem nem csak fontos, népszerű témák, hanem a közeljövő életkörülményeit is befolyásoló tényezők, elég csak a globális felmelegedés okozta változásokra gondolni a hétköznapokban. A Scale Research Kft reprezentatív Bankindex® kutatása 2020 őszén a környezettudatosság megítélését, a fenntarthatóság irányába tett gyakorlati lépéseket és a fenntartható befektetések megítélését is kutatta a 18-69 éves magyar lakosság körében.

Örvendetes adat, hogy a 18-69 éves magyar lakosság körében tízből közel kilenc ember számára fontos téma a fenntarthatóság és a környezetvédelem, minden második honfitársunk számára nagyon fontos. A nők, a 30 évnél idősebbek, és érdekes módon, a 60-69 évesek körében nagyobb mértékben tartják fontosnak ezt a témát. Noha a falusi lakosok és az alapfokú végzettséggel rendelkezők számára nem olyan kritikus a fenntarthatóság, közülük is tízből nyolcan gondolják a környezetvédelmet fontosnak, amivel foglalkozni kell.

Honfitársaink túlnyomó többsége a mindennapokban is igyekszik tenni valamit a környezet védelme érdekében, csupán 4%-uk nem tesz semmilyen konkrét lépést a fenntartható életvitel felé. Leginkább a tudatos víz vagy villanyfogyasztás a jellemző, bár, csak a lakosok kevesebb, mint háromnegyedére. Tízből közel heten már szelektíven gyűjtik a szemetet, és így segítik a nyersanyagok ismételt felhasználását. Minden második személyre igaz, hogy a kimerült elemeket nem a normál hulladékgyűjtőbe, hanem az erre kialakított tárolókba helyezi. Különösen igaz ez a nagyvárosban élőkre. Másrészt azonban a kutatás adatai rávilágítanak arra, hogy a komolyabb lemondással járó környezettudatos cselekedetek korántsem jellemzőek a társdalom többségére. A lakosságnak mindössze kétötöde figyel arra, hogy autó helyett tömegközlekedéssel utazzon (ha erre lehetősége van), a műanyag csomagolás kikerülésére pedig már csak minden harmadik ember figyel vásárlásai során. Hasonló arányban igyekeznek olyan terméket vásárolni, amely a lakóhelytől nem messze készült/termett, hogy a szállításból adódó környezeti terhelést csökkentsék. A csomagolásmentes boltokban még csak elenyésző kisebbség vásárol, bár ezt a megfelelő bolthálózat elterjedtsége is akadályozza. A komposztálás lehetőségét is csak a lakosság negyede használja ki, a falun élők körében ez az arány valamivel nagyobb.

A fenntartható cégek és termékek fejlődését már Magyarországon is támogathatjuk a pénzügyi döntéseink révén, a megfelelő pénzügyi befektetések kiválasztásával. A fenntartható iparágakat, vállalatokat megcélzó befektetési formák (ESG befektetések) piaci bevezetése még nem teljeskörű hazánkban, de már megjelentek ezek a termékek. Ezt támasztja alá, hogy a hazai lakosság kevesebb, mint kétötöde hallott ezekről a termékekről, és csupán 2%-uk rendelkezik már ilyen befektetéssel. Az ESG befektetéseket magasabb arányban ismerik a férfiak, a 30-39 évesek, a városban élők és a diplomások.

A kutatás eredményei szerint az ESG befektetési formák ismertségénél magasabb a termék iránti nyitottság honfitársaink körében, hiszen a fenntartható befektetések iránt a felnőtt lakosság 60%-a érdeklődik, 9%-uk pedig biztosan igénybe venne ilyet, ha az a bankjánál elérhető lenne. Különösen a 30-50 év közöttiek, a városlakók és a magasabb végzettségűek nyitottak a fenntartható befektetésekre.

Másrészt viszont, ha a fenntarthatóságért cserébe a várható profit csökkenésével kellene számolni, akkor a lakosság csupán 39%-a venné igénybe ezeket a befektetési termékeket, és csak 7%-uk igényelné a terméket a bankjánál. Nagyobb arányban akarják ily módon támogatni a környezettudatos iparágakat a 30-49 évesek, a fővárosiak, illetve a diplomások, akiket az ESG termékek fő célcsoportjának tekinthetünk.

„A fenntarthatóság és a környezetvédelem a hétköznapi életünk szerves része, egyre többet hallunk, olvasunk a témáról, és egyre többet tudunk arról, hogy jelenlegi életmódunk mennyire megterheli a bolygót. Örömteli, hogy a lakosság nagy többsége számára fontos témává vált a fenntarthatóság. Ezzel szemben még mindig nem vagyunk hajlandóak komolyabb, a kényelmi zónánk határain túlmutató lépéseket tenni a környezet megőrzése érdekében. Jellemzően addig vagyunk környezetvédők, amíg nem kell érte a pénzünkkel vagy az energiánkkal fizetni. Hasonló gondolkodást látunk a fenntartható befektetésekkel kapcsolatban is. A termék az ismertségéhez képest nagyobb ügyfélbázist tud(na) megmozgatni, de amint a hozam egy részéről le kellene mondani, az érdeklődés már csökken. Bevezetés alatt álló termékről beszélünk a hazai piacon, örömteli, hogy már itthon is megjelent, de vélhetőleg nem lesz a befektetések tömegterméke a következő években. Az ESG befektetési termékek terjedéséhez nekünk, fogyasztóknak is hajlandóságot kellene mutatni mind a kipróbálás, mind az alacsonyabb hozamok elfogadása terén.” – kommentálja az adatokat Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója.

Címlapkép: Getty Images