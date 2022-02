Csak a magyarok negyede számít arra, hogy nőni fognak a megtakarításai

A Scale Research kutatása szerint 2021-ben javult a lakosság szubjektív jövedelmi helyzete, de a második félévben némileg csökkent a hitelfelvételi nyitottság és a megtakarításokkal kapcsolatos várakozás. A magyar lakosság 22%-a gondolta azt 2021 év végén, hogy többet engedhet meg magának a kiadások terén a közeljövőben, 12% érzi azt, hogy bátrabb lehet a hitelfelvételek terén, megtakarításainak növekedésére pedig 23% számít.

A Scale Research Bankindex kutatása 2021-ben is vizsgálta a lakosság anyagi helyzetének szubjektív megítélését. A 18-69 éves lakosság 22%-a várta azt 2021 év végén, hogy javulni fog jövedelmi helyzete és többet engedhet meg magának mindennapi kiadások terén a következő 12 hónapban. Ez az arány magasabb, mint a 2020-as év eredményei, hiszen akkor még csak a lakosság 18% gondolta ezt igaznak magára. Az általános lakossági megítélés erősödésére utal az is, hogy a kérdéssel kapcsolatban bizonytalanok aránya 2021. második félévében némileg csökkent, továbbra is minden negyedik honfitársunk sorolja magát ebbe a csoportba. Sajnos továbbra is azok vannak többségben, akik nem számítanak fogyasztásuk (érdemi) növekedésére, a lakosság fele várt romlást vagy stagnálást e téren 2021 végén. Az 50%-os arány jobb eredmény, mint amit a 2020-as évben láttunk, de a 2021. I. féléves erős javulást (47%) követően némileg emelkedett a stagnálásra számítók részaránya a lakosságban.

A lakosság kétharmada nem érzi azt 2021. II. félévében, hogy a közeljövőben nagyobb eséllyel vehetne fel új hitelt. Arányuk némileg csökkent a 2020-as évhez képest, de a második félévben ismét emelkedett az ezzel egyetértők aránya. Minden hatodik személy gondolta azt 2021-ben, hogy bátrabban igényel hitelt a közeljövőben, a 2021-es 9-10%-os arányt követően 2021. I. félévében már 14% gondolkodott így, a második félévben pedig némileg kevesebben (12%), ami a korábbi évhez képest növekedést jelent. A 18-69 éves lakosság közel ötöde továbbra sem tudja eldönteni, hogy a gazdasági körülmények és jövedelmi helyzete lehetővé tenné-e, hogy bátrabban fogjon új hitel felvételébe.

A 2021-es évben a lakosság körében többen számítottak megtakarítási képességük javulására. 2020-ban még csak honfitársaink ötöde számított arra, hogy növelni tudja megtakarításait, 2021-ben azonban már minden negyedik személy, ami egyértelmű erősödés. A 2021. I. félévben tapasztalt erőteljes javulást követően a második félévben némi csökkenést mértünk, de éves szinten ezzel együtt is javulás látszik 2020-hoz képest. A kérdésre bizonytalan választ adók aránya 27% (ők azok aránya, akik nem tudták eldönteni, hogy javult-e a megtakarítási képességük), és ez az arány stabilnak tekinthető 2020-hoz képest. A jó hír, hogy a megtakarítási képességük romlására vagy változatlanságára számítók aránya szintén csökkent 2021-ben. 2020-ban még 51% zárta ki, hogy többet tud félretenni, addig 2021 I. félévében már csak 45%, a második félévben 48%.

„A 2020-as COVID járvány miatti gazdasági visszaesés a lakossági várakozásokban is visszaköszönt, mind a fogyasztási képességben, mind a megtakarítási képességben, és a hitelfelvételi lehetőségek megítélésében is. Örömteli változás viszont, hogy 2021-ben már érezhető javulást mértünk a lakosság közeljövőre vonatkozó várakozásaiban. A második féléves korrekcióban minden bizonnyal a jelentős mértékű infláció is szerepet játszott, de még így is egyértelmű az erősödés 2020-hoz képest.” – értékelte az eredményeket Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója – „A lakossági megtakarítások elmúlt évi jelentős növekedése nem a teljes lakosságra jellemző trend, egy szűkebb kör lehetőségeinek javulását tükrözi. Viszont a jó hír, hogy nem csak az egyértelműen javulásra számítók aránya emelkedett 2021-ben, hanem a romlásra számítók aránya is csökkent, még, ha csak kis mértékben is. Ez már a teljes lakosság körében mutat egy pozitív elmozdulást.”

A Bankindex kutatásról: a Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának változásait.

