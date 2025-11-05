  • Megjelenítés
Befektetés

A magyar aukciók titkai: még ma is kerül elő tízmilliós Zsolnay-váza

Portfolio
A Portfolio Business Podcastben hazai és nemzetközi műtárgypiac friss trendjeiről, aktualitásairól beszélgetünk Törő Istvánnal, a Virág Judit Galéria és Aukciósház ügyvezető igazgatójával és Bársony Balázzsal, a galéria művészeti igazgatójával.

A Portfolio Business Podcatsban a műtárgypiac aktualitásairól beszélgettünk a Virág Judit Galéria és Aukciósház, például arról, hogyan alakítja át a piacot az élő aukcióval párhuzamos online licitálás. Természetesen konkrét tételekről, várakozásokról a gyűjtői közönség változó preferenciáiról és a közelgő aukciókról, így a Kortárs- és a Zsolnay-árverésről is hoztunk izgalmas részleteket szakértő vendégeinkkel. 

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility