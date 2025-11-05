A magyar aukciók titkai: még ma is kerül elő tízmilliós Zsolnay-váza

A Portfolio Business Podcastben hazai és nemzetközi műtárgypiac friss trendjeiről, aktualitásairól beszélgetünk Törő Istvánnal, a Virág Judit Galéria és Aukciósház ügyvezető igazgatójával és Bársony Balázzsal, a galéria művészeti igazgatójával.

A Portfolio Business Podcatsban a műtárgypiac aktualitásairól beszélgettünk a Virág Judit Galéria és Aukciósház, például arról, hogyan alakítja át a piacot az élő aukcióval párhuzamos online licitálás. Természetesen konkrét tételekről, várakozásokról a gyűjtői közönség változó preferenciáiról és a közelgő aukciókról, így a Kortárs- és a Zsolnay-árverésről is hoztunk izgalmas részleteket szakértő vendégeinkkel.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ