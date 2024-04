Visszahúzták a forintot a kamatdöntés

Az elmúlt napokban nagyobb kilengésekkel mozgott a forint az euróval szemben, de a záráshoz közeledve a 394-es szint vonzotta újra és újra a magyar fizetőeszközt. Ahogy a múlt héten, végül hétfőn is ez volt a forgatókönyv: napközben néhány kilengés, aztán visszahúzott az euróhoz képesti fontos szintre.

Az 50 napos mozgóátlag nagyjából 392,5-nél jelöli ki a támaszt a forint-euró párosnál, a trendvonal ennél kicsit lejjebb, 392 környékén húzódik. Ha viszont gyengülésnek indulna a forint – amely az elemzői konszenzus szerinti 50 pontos kamatvágástól eltérő MNB-lépésnél lehet valószínű – akkor a 394,5 és 395 közötti tartomány jelenthet ellenállást, amelyeket a nullás Fibonnacci-pont jelöl ki.

A reggelt egy 394,5-ig tartó gyengüléssel kezdte a forint, így teszteli a kvázi fontosnak tekinthető szintet.

A dollár múlt heti bikás momentuma már múlóban van, az euró-dollár árfolyam már az 1,065-ös szinthez gravitált az elmúlt napokban – részben ez magyarázza azt is, hogy a forint is oldalazott inkább. A magyar deviza a zöldhasúhoz képest a 370-es szint felé tendált, reggelt ezt gyorsan átlépve megközelítette a 371-es pontot is, de onnan gyorsan visszakorrigált.

