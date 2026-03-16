Folytatódott a Hableány-per
Tanúmeghallgatásokkal folytatódott a 2019-es Hableány-katasztrófa megismételt büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A hétfői tárgyaláson részt vevő egykori hajóskapitányok emlékei az eltelt évek alatt már megkoptak. A bíró ezért ismertette a tragédia éjszakáján végzett mentési munkálatokról szóló korábbi vallomásaikat - számolt be az Index.

Az elsőként meghallgatott szemtanú érdemben már nem tudott új információval szolgálni. Mivel időközben a szakmáját is elhagyta, csak részlegesen válaszolt a feltett kérdésekre. Az eljáró bíró emiatt felolvasta a baleset után tett részletes vallomását, amelyet a férfi továbbra is fenntartott.

Hasonlóan nyilatkozott a másodikként meghallgatott tanú is, aki a tragédia idején szintén hajóskapitányként dolgozott. Ő annak idején magyarul és németül is azonnal jelentette a felborult Hableány esetét, majd legénységével megkezdte a mentést. Ennek során két embert sikerült élve kiemelniük a Dunából.

Megrázó részletként felidézte, hogy egy áldozat a hajójuk tatjába kapaszkodott. A matrózok azonban már nem értek oda időben, az utas pedig a kimerültségtől a vízbe esett, és a folyó elsodorta. Ez a tanú röviddel a baleset előtt még maga vezette a Hableányt, így meg tudta erősíteni, hogy a vízi járműnek semmilyen műszaki hibája nem volt. A délelőtt folyamán egy harmadik hajóvezető is vallomást tett. Ő a baleset észlelésekor kollégáival együtt szintén azonnal a bajbajutottak segítségére sietett.

A Viking Sigyn egykori kapitánya, Jurij C. tolmács segítségével, némán hallgatta végig a tanúvallomásokat. Kérdéseket senkihez sem intézett.

A 2019 májusában történt tragédiában a szállodahajó maga alá gyűrte a harmincöt fővel közlekedő Hableány sétahajót. A balesetben huszonheten életüket vesztették, egy dél-koreai utast pedig máig eltűntként tartanak nyilván. Az ügyben korábban már született elsőfokú ítélet, amelyben a kapitányt öt és fél év fogházbüntetésre ítélték, és hat évre eltiltották a vízi járművek vezetésétől. A Fővárosi Törvényszék azonban tavaly hatályon kívül helyezte a döntést, és új eljárásra utasította a bíróságot. A Budapesten bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott a februárban újraindult per előkészítő ülésén nem ismerte el bűnösségét, és nem kívánt vallomást tenni.

Parlamenti választás és piaci reakciók

