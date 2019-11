Új juttatással nyerhetik meg a munkavállalókat a cégek – Ez lehet a kulcs az Y és Z generációhoz

Veres Dóra Cikk mentése Megosztás

Az autómegosztó szolgáltatások világszerte átrendezik a céges flották piacát. Magyarországon is egyre több cég van, amely elérhető alternatívaként tekint a carsharingre. Ez pedig rengeteg előnnyel jár: egyrészt most már a céges autó nem csak egy szűk rétegnek járó kiváltság, így növelheti a munkavállalók elégedettségét, ráadásul a közösségi autózás mint juttatási elem vonzó lehet az új jelöltek számára is. Egy kutatás szerint ugyanis a dolgozók 75%-a a környezettudatos cégeket részesíti előnyben. Anyagilag is kedvező választás a közösségi autózás, a bérlés díja ugyanis költségként könnyebben elszámolható.