Jó reggelt! Bejelentették, hogy megtartják novemberben a világ egyik legfontosabb konferenciáját!

Amíg az elmúlt 3 hónapban szinte mindenki elkezdte megtanulni az új világ trendjeit, az "új normált" (home office, virtuális tárgyalások és konferenciák, videós meetingek, online rendelés és házhozszállítás, stb.), lemondva a fizikai találkozás adta pótolhatatlan előnyökről. Már lassan kezdtünk is hozzászokni, hogy a (nemzetközi) utazások elmaradása elzárja az üzleti- és a magánturizmus adta lehetőségeket és örömöket, amikor a semmiből robbant a hír, hogy a világ egyik legfontosabb találkozóját, a lisszaboni Web Summit-ot novemberben tervezik megtartani - jelentette be twitteren Paddy Cosgrave az esemény főszervezője.

A Web Summit-on, ami Európa legnagyobb és legfontosabb tech, networking és influenszer fesztiválja mintegy 70 ezer résztvevővel, nem csupán több tízezren mozognak, hanem valós irányt mutat a jövőre. És ez most nem az a mostanában megszokott hibrid verzió, amikor limitált résztvevővel, online platformmal kiegészülve terveznek egy nagyobb eseményt, hanem igazi. Úgy ahogy szokott. 70 ezer emberrel. A tervek szerint.

Amennyiben a konferencia és csúcstalálkozót valóban meg tudják rendezni, ez lesz a legnagyobb esemény a világszintű korlátozások bevezetése óta, ami egyben a régi-új világ visszatérését is jelenti majd, nyilván betartva az aktuális higiénai és jogszabályi előírásokat.

A koronavírus nyilván nem tűnt még el teljesen sem a világból, sem Európából, sem Portugáliából, de a kilátások egyre biztatóbbak, és az, hogy egy nemzetközi szinten akár 70 ezer embert is megmozgatni képes eseményt határozottan készítenek elő a biztos megrendezésre, komoly erőt és bizakodást adhat arra vonatkozóan, hogy a járvánnyal kapcsolatos félelmek radikálisan enyhülnek az őszre.

