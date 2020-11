Nagy magyar napenergia-rekordot hozhat az idei év

Major András Cikk mentése Megosztás

Már 2000 megawatt közelében alakul a Magyarországon eddig telepített fotovoltaikus naperőmű-kapacitás összesített névleges teljesítménye, év végére pedig szinte biztosan meg is haladhatja ezt a szintet. A háztartási naperőművek terjedése a 2019-es rekordévhez képest is gyorsult, de az ipari méretű naperőművek beépített teljesítménye is folyamatosan emelkedik.