Ez is a koronavírus-járvány hatása: új szolgáltatások, növekvő kereslet a magánegészségügyben

A COVID-19 első hulláma után jelentősen nőtt a betegforgalom, a növekedés pedig azóta is tart – mondta a Portfolio-nak Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója, hozzátéve, 2020-ban növelték az ellátási kapacitásaikat, új szolgáltatásokat kínálnak, amelyekre nagy kereslet mutatkozik, például a COVID-19-en már átesettek kivizsgálására és kezelésére, felnőttek és gyermekek részére egyaránt. A magánszolgáltató idén is folytatja a fejlesztéseket, több mint 600 millió forint értékű beruházást hajtanak végre. Az ügyvezetővel többek között arról beszélgettünk, milyen volt a tavalyi év és mire számítanak 2021-ben.

A COVID-19 megjelenése a magánszektor felé terelte a betegeket – ez derült ki augusztusi körképünkből, amely során magánszolgáltatókat kérdeztünk arról, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások után mit tapasztalnak és mi várható a szektorban. Nem meglepő, hogy a magánszolgáltatók gyorsan reagáltak az új ügyféligényekre, új szolgáltatásokat kínáltak, fejlesztésekbe kezdtek.

"A COVID-19 első hulláma után egyértelműen megnőtt a betegforgalom és a növekedés azóta is tart. Nagyon fontos lett a pácienseknek a biztonság és a teljes körű szolgáltatás elérhetősége. Ahogy a járványügyi előírások engedték, azonnal kinyitottuk minden részlegünket és az előírtnál sokkal szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettünk be mind a páciensek, mind a munkatársak védelme érdekében” – mondta a Portfolio-nak Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója, hozzátéve, reagálva az igényekre növelték az ellátási kapacitásaikat, tovább bővítették az elérhető szakmák körét és új termékeket fejlesztettek, többek között a COVID-on átesettek kivizsgálására és kezelésére is mind a felnőttek, mint a gyermek páciensek részére.

Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója

A szakember hozzátette, alapvetően nem változott meg a szolgáltatások iránti kereslet összetétele, de a COVID szűrések széles palettája 2020-ban - érthető módon - nagyon keresett volt.

"Ki kell viszont emelni, hogy a kórházi fekvőbeteg- és műtéti ellátásokra folyamatosan nő az igény minden területen, de különösen az ortopédia, plasztikai sebészet, szülészet-nőgyógyászat és az általános sebészet szakmákban. 2020-ban közel 2000 nagyműtétet végeztünk, ami kiemelkedő a magánegészségügyben” – jegyezte meg Papik Kornél.

Több mint 600 millió forint értékű beruházást hajtanak végre

Egyre több a versenyző a magánegészségügyi szektorban. Arra a kérdésre, hogy ezen a sokszereplős piacon mégis hogyan lehet elérni és megtartani a pácienseket, Papik Kornél azt válaszolta, a kórház ma már szélesebb réteg számára elérhető, az áraik pedig megfelelnek a vezető magánszolgáltatóknál megszokott árszínvonalnak. Folyamatosan alkalmazkodnak a felmerülő igényekhez, és nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztésre.

Hiszünk abban, hogy ha az ügyfeleink elégedettek, akkor nem kell tartanunk a versenytársaktól

– mondta a szakember, hozzátéve, 2021-ben több mint 600 millió forint értékű beruházást hajtanak végre, további rendelőkkel, kórtermekkel és műtővel bővülnek, átépítik a szülészeti részleget és növelik az ügyféltereket is.

Folyamatosan alkalmazkodnak a felmerülő igényekhez, és nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztésre. Forrás: Dr. Rose Magánkórház

"Az orvosi műszer beruházások szinte minden szakmát érintenek. A betegbiztonság és a fokozott sterilitás érdekében új plazmasterilizáló készüléket és egy UVC fertőtlenítő berendezést szereztünk be, ami a COVID-vírus ellen is hatásos. A műtők mellett a szobákat is minden páciens előtt fertőtlenítjük. A radiológiai részleg új digitális röntgenberendezéssel és a ma elérhető legkorszerűbb mammográffal bővült. Megújul a szemészet, a fül-orr-gégészet és a kardiológia eszközparkja, míg az endoszkópos beavatkozások számára új vizsgálót építettünk. Minden bőrgyógyászati vizsgálónkban rendelkezésre áll a videodermatoszkóp rendszer, így a gyanús anyajegyek vizsgálata és követése a legkorszerűbb eszközökkel történik. Nagy hangsúlyt helyezünk a szülészeti-neonatológiai ellátásra: új ultrahang berendezésünk a diagnosztikát, míg az integrált neonatológiai eszközpark az újszülöttek ellátását támogatja” – sorolta Papik Kornél, aki hozzátette azt is, filozófiájuk szerint a prémium ellátás alapja, hogy a szolgáltatásokat a páciens igényeihez alkalmazkodva, várakozásmentesen, zsúfoltság nélkül, diszkréten biztosíthassák, és erre idén is kiemelt figyelmet fordítanak.

