Hamarosan mindenhol ott lesz az IoT, a kisvállalkozások is készülhetnek

Portfolio 2022. május 02. 10:00

Több ok is az egyedi szoftverfejlesztési igényektől a dobozos termékek felé tereli a vállalkozásokat napjainkban, a háttérben pedig egyaránt felsejlik a járvány hatása, a kkv-szektor egyre fokozódó digitalizációs igénye, valamint a változások sebességének általános gyorsulása is. Széll Szilárd, a Grape Solutions vezérigazgatója szerint a trend erősödni fog a jövőben is, és az olyan új, rohamosan terjedő területeken is a dobozos szoftvereké lesz a főszerep, mint a Dolgok Internete (IoT).