A szolgáltatóközpontokban rejlik a legizgalmasabb karrierpotenciál

Monotóniát tűrő, terhelhető frissdiplomások helyett egyre inkább tapasztalattal és speciális képességekkel rendelkező szakembereket keresnek a nagy cégek szolgáltató központjai. A Business Services Sector terület jelenlegi trendje az, hogy egyre komplexebb feladatok ellátására egyre sokszínűbb munkavállalói csapatot építenek fel a cégek, az új felállás ráadásul több és hosszabb távra szóló lehetőséget ad a munkavállalóknak is.

Jelentősen átalakult a nagyvállalatok szolgáltató központjaiban, az úgynevezett Business Services Sector területen végzett munka jellege az utóbbi években, amely új lehetőségeket teremt a karrierjükben előrelépni kívánó, nemzetközi környezetre pályázó munkavállalóknak is. Az ExxonMobil irodája új helyszínre költözött és nevet is váltott - ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft.-ből ExxonMobil Hungary Kft. lett. Ennek kapcsán közelebbről is megvizsgáltuk a terület fejlődését.

„A saját tapasztalataink is mutatják, és versenytársaink tevékenységét figyelemmel kísérve is azt látjuk, hogy a Business Services szektor által kínált állások, lehetőségek, és az ezekhez szükséges készségek, valamint kompetenciák jelentősen átalakultak az elmúlt években” - közölte Priskin-Teremi Kinga, az ExxonMobil magyarországi irodájának toborzási vezetője. Hozzátette: „ennek a folyamatnak a során először a tranzakcionális jellegű, alacsonyabb hozzáadott értékű munkák elvándorlását figyelhettük meg - cégen belül más lokáción központosítva, vagy cégen kívülre történő kiszervezéssel.

Ez a trend ugyanakkor lényegében lehetőséget teremtett arra, hogy felnőjön egy új generáció, amely képes a komplexebb, magasabb hozzáadott értékű munka magas színvonalú elvégzésére.

Regionális, illetve globális projektekben vesz részt vagy ilyen projektet, esetleg csapatot vezet, és cégen belüli, de akár üzletágakon átívelő, gazdag tapasztalattal rendelkezik.”

Gépies munka helyett kompetenciák

Tény, hogy a jelenleg meghirdetett pozíciók már teljesen más készségeket és kompetenciákat igényelnek, mint 10-15 évvel ezelőttiek. Míg korábban a gyakori repetitív tevékenységek miatt elsősorban a pontosság, az ügyfélorientáltság, valamint a problémamegoldó és jó kommunikációs készség elegendő volt egy Business Services szektor karrier sikeres beindításához, addig

jelenleg mindezek mellé analitikus készség, digitális ismeretek, vezetői kompetencia és project-management, valamint tanácsadói kompetencia, esetenként coaching tapasztalat is kellhet

– igaz, lényegesen magasabb szintű pozíciókat lehet így betölteni, és izgalmasabb, kreatívabb munkakörökben lehet helytállni.

Folyamatos képzés

Priskin-Teremi Kinga toborzási vezető szerint az egyik fő különbség abban mutatkozik a piaci szereplők között, hogy a komplexebb munkákat és vezetői pozíciókat felkínálják-e az újonnan érkező, tapasztalt kollégáknak, vagy belülről töltik fel azokat.

Az ExxonMobil Magyarország kialakult stratégiája szerint előszeretettel választ a komplex, tapasztalatot igénylő munkákra a munkaerőpiacról és a belső állományból párhuzamosan.

Az Business Services szegmensben az átalakulási folyamat ezzel nem áll meg, és egyre nagyobb teret nyer az upskilling (új, komplexebb képességek megszerzése), illetve reskilling (átképzés) módszere, amely a jövő egyik kiemelkedő iránya lehet ezen a területen.

A folyamatos képzés, az új és új képességek megszerzésére való állandó felkészítés segítségével ezek a vállalatok is képesek hosszú évekre karrierlehetőséget biztosítani a tapasztalt munkavállalóik számára.

Ennek révén számukra teljesen új területeken próbálhatják ki magukat cégen belül, ráadásul gazdagíthatják tapasztalataikat.

„Jó példa a mi esetünkben az, hogy míg korábban a jellemző belépési pozíció a pénzügyi területen a Controllers Analyst volt, később már Senior Controllers Analyst munkákat is meghirdettünk. Ma már Business Advisor, Business Analyst, Digital Financial Advisor, Internal Auditor, Experienced Tax Professional szerepel a nyitott pozícióink között, de hasonló példát hozhatnánk IT vagy Commercial területről is” – mondta el Málnás Krisztián corporate reporting divízióvezető.

Máshonnan halásznak kollégákat

Mindez magával hozta azt is, hogy a megcélzott, toborzott munkaerő is más, szélesebb körből kerül ki

– hangsúlyozta az egyik legfontosabb változást Priskin-Teremi Kinga. A legtöbb szolgáltató központ ma már nem csupán a frissdiplomások megszólítására törekszik, hanem a generációk felnövekedése meghozta a munkatapasztalattal rendelkezők keresettségét is a Business Services Sector piacon.

"Dolgozói állományunk legnagyobb része helyi tehetség - magyarok, vagy már az országban tanuló, illetve dolgozó külföldiek. A pályakezdők, valamint frissdiplomások tekintetében hagyományosan erős kapcsolatot ápolunk számos nívós egyetemmel Budapesten és vidéken egyaránt, ahol élő kapcsolat keretében, például személyes látogatások, egyetemi kurzusok megtartása, versenyek révén sikeresen meg tudjuk szólítani a leendő helyi munkavállalókat is" - közölte Kancsár Zita, Kommunikációs és Employer Branding vezető.

Nemzetközi és diverz csapat

A nemzetközi környezet kifejezetten izgalmas, sokszínű közösséget hoz létre. „A tapasztalt munkavállalók körében évről évre tágul a spektrum, hogy mely országokból érkeznek kollégák. Céges szinten is, de különösen a külföldi dolgozóink körében kiemelkedően magas a dolgozói beajánlások aránya, ami jó visszaigazolása annak, hogy szeretnek nálunk dolgozni az emberek, és bizonyos nemzetiségek tagjai szoros közösséget, élő köteléket alakítanak ki cégen belül is egymással. Sok esetben már az országban élő, itt dolgozó jelölteket tudunk így megtalálni.

A dolgozói állományunkban jelenleg több, mint 80 nemzetiség képviselteti magát, és ez nagyban formálja a nemzetközi munkakörnyezetet.

Ráadásul elmondható az is, hogy a diverzitás nem csupán nemzetiségi téren mutatkozik meg:

életkorban, a különböző szakterületeket tekintve is sokszínű a csapat, és ezen a szinten a gender diversity is teljesen magától értetődik.

Vagyis összességében elmondható, hogy teljesen változatos életkorú, különböző országokból és szakterületekről érkezett férfiak és nők dolgoznak együtt sikeresen és eredményesen.

A gyakornoktól a 45 év feletti munkavállalóig nagyon széles a spektrum, életkorban és munkatapasztalatban is

– fogalmazott Priskin-Teremi Kinga.

Összességében tehát elmondható, hogy a Business Services szektorban a cégek más, összetettebb feladatokra, szakértői pozíciókra is keresnek munkavállalókat, a változás pedig új, izgalmas karrierlehetőséget biztosit a jelentkezők és a dolgozók számára is.

A cikk megjelenését az ExxonMobil Hungary Kft. támogatta.

Fotó: ExxonMobil