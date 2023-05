Az autóipari szereplők jól járnának a fenntartható csomagolási megoldásokkal

A gyártástechnológiai fejlődés lehetővé tenné az autóipari csomagolási megoldások optimalizálását, melynek eredményeképp kevesebb erőforrás felhasználásával ugyanazt, vagy jobb teljesítményt lehetne elérni, de az autóipari szereplőknek van még hová fejlődni. Szabó Levente, a DS Smith Packaging Hungary ügyvezetője arról is beszélt, milyen trendek körvonalazódnak az autóipari csomagolások terén és hogy az elmúlt években a hazai autóiparban tapasztalt bizonytalanság, a gyártási volumenek csökkenése hogyan érintette az elektronikai és autóipari termékek csomagolásával foglalkozó céget. A Portfolio és a MAGE május 17-én rendezi meg a Járműipar 2023 konferenciát , amelyen szó lesz többek között a körforgásos gazdaság és költségcsökkentő megoldások lehetőségéről a járműiparban.

"Az autóipari szereplők által rögzített csomagolási specifikációk több esetben nem kellően naprakészek. Az elmúlt években végbement gyártástechnológia fejlődés lehetővé tenné azok optimalizálását, melynek eredményeként kevesebb erőforrás felhasználásával ugyanazt, vagy jobb teljesítményt tud elérni a csomagolás” – mondta a Portfolio-nak Szabó Levente, a DS Smith Packaging Hungary ügyvezetője.

Amikor egy vállalat csomagolást választ, az egyik legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy visszaforgó vagy egyutas csomagolás legyen. Minden esetben érdemes gazdaságossági, megtérülési számításokat végezni. Abban az esetben, ha az előzetes kalkulációk szerint az egyutas csomagolás jelenti a költséghatékonyabb megoldást, a papíralapú konstrukciók jelentik gazdasági szempontból a fenntartható választást. Különösen a hosszabb ellátási láncok, mint például a tengerentúli szállítások esetén. Ezek előnye a rövid fejlesztési időszak, a tervezhető szállítási határidők, valamint a folyamatos rendelkezésre állás. A környezet szempontjából sem mellékes, hogy a papír csomagolóanyag könnyen újrahasznosítható.

Szabó elmondta, általánosságban kijelenthető, hogy a kis földrajzi távolság, magas darabszám és a várhatóan hosszabb termék-életciklus a tartósabb visszaforgó csomagolási megoldás irányába tolja el a döntést, ami bár jelentősen költségesebb, mint az egyutas, ugyanakkor a termék egész életciklusát tekintve fajlagosan költséghatékonyabb és fenntarthatóbb. Kiemelte viszont, hogy a visszaforgó csomagolások beszállítókhoz való visszajuttatása komoly logisztikai feladat az ellátási láncon belül, ami az egyik kritikus pontja használatának, és egyáltalán nem ritka, hogy különböző okok miatt fennakadások jelentkeznek ennek kapcsán. Ilyenkor teret nyer az egyutas csomagolóanyagok használata, hiszen nem állhat meg az autóipari beszállító cégek termelése a csomagolóanyagok hiánya miatt.

A fenntartható csomagolástechnikai megoldások komoly anyagi előnyöket jelenthetnek a vállalatoknak,

elég csak arra gondolni, hogy ha könnyebb papírokat használnak a csomagoláshoz, azonos teljesítményt tudnak elérni, miközben kevesebb alapanyagot használnak fel.

Portfolio-MAGE Járműipar 2023 Előremenekülés és költségcsökkentés fejlesztésekkel – erről is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2023 konferencián. Nézze meg a szakmai programot és egyúttal látogasson el az Ipar Napjai és az Automotive Hungary szakkiállításra!

"Az optimalizált rakatolással pedig akár 20-30%-kal több termék helyezhető el egy raklapon, ezáltal jelentősen kevesebb anyagmozgatásra, fuvareszközre és raktározási kapacitásra lesz szükség. Ezen túlmenően támogatja vevőink CO2 lábnyomára vonatkozó vállalati céljainak elérését” – tette hozzá Szabó Levente.

Az autóipari csomagolástechnológiai trendeket leginkább a nehezen vagy nem újrahasznosítható műanyagok kiváltása jellemzi, és meghatározó cél, hogy visszaszorítsák, elkerüljék a különböző alapanyagok társítását, mint például a műanyag- és papíralapú elemek kombinálását. Ezzel párhuzamosan egyre inkább követelmény az újrahasznosított anyagok használata is. A fa alapú csomagok és raklapok kiváltásával is sokat spórolhatnának a cégek, a papíralapú raklapok az időszakosan fellépő ellátási nehézségeket is egyensúlyban tudják tartani azáltal, hogy könnyebben hozzáférhetőek.

Az autóiparban felhasznált alkatrészek átalakulása - amit az elektromobilitás nagymértékben hajt - is új kihívások elé állítja a csomagolóanyag gyártókat. Ennek leginkább szembetűnőbb példája az akkumulátorok, valamint a töltőegységek csomagolása, melyeknek a legtöbb esetben meg kell felelniük a veszélyes-áru csomagolási feltételeknek.

A tervezhetőség bizonytalansága az igények jelentős fluktuációját hozta magával, ezáltal nagyon fontossá vált a gyors reagálás, a készletek okos kezelése

– mondta Szabó.

A cikk megjelenését a DS Smith Packaging Hungary támogatta.

Címlapkép: Getty Images