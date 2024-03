Vasút és zöld kamionok: alapjaiban alakulhat át a magyar logisztika

A Waberer’s a kelet-közép-európai régió meghatározó szereplőjeként tavaly készítette el fenntarthatósági stratégiáját, amelyben a környezeti hatások mérséklése mellett a munkavállalói sokszínűség és a női vezetők arányának növelése is célként szerepel. A fiatal munkavállalók és a megrendelők részéről tapasztalható egyre erősebb nyomás miatt a vállalatoknak egyre fontosabbá válik, hogy a fenntarthatósági kérdésekkel komolyabban is foglalkozzanak, ma már alig lehet egy olyan cég versenyképes, amely nem vesz figyelembe zöld szempontokat. A logisztikai iparág működéséből fakadóan kifejezetten nagy CO2 kibocsátó, amit a vállalat kisebb részben alternatív meghajtással működő járműparkkal, nagyobb részben pedig a multimodális kiszolgálási modell erősítésével csökkentene. A Waberer’s-t már évekkel ezelőtt elérte a fojtogató munkaerőhiány, amit ugyanakkor sikerrel kezel és folyamatosan diverzifikálja munkaerőpiaci jelenlétét. A Portfolio Patai Krisztinát, a Waberer’s ESG igazgatóját kérdezte a vállalat fenntarthatósági célkitűzéseiről, iparági trendekről és munkavállalói igényekről.

Milyen tényezők állnak a vállalat fenntarthatósági stratégiájának megalkotása mögött, és milyen főbb pillérekre épül?

Tavaly év végére állítottuk össze a fenntarthatósági stratégiánkat, amelynek megalkotása mögött több komoly érv és megfontolás is felsorakozott: egyrészt egyre erősebb nyomás érkezik az ügyfeleink irányából, látjuk, hogy egy-egy nagy volumenű szerződés megkötésekor a fenntarthatósági szempontok egyre hangsúlyosabbá válnak. Másrészt a Waberer’s-nél már korábban is számos intézkedést tettünk CO2 kibocsátásunk csökkentése, a működésünk zöldítése, illetve munkavállalóink helyzetének javítása érdekében is.

Ezek a résztevékenységek önállóan kifejezetten sikeresek voltak, de korábban nem rendeztük őket egy komplex egységbe, inkább csak párhuzamosan futottak egymással.

Mint a legtöbb nagyvállalat esetében, mi is az ESG kritériumok, vagyis a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási fenntarthatóságot célzó terveket tűzünk ki a stratégiában. Az egyik legfontosabb elem ebből a zöld szolgáltatások fejlesztése. Ebbe beletartozik az intermodális, vagyis többféle szállítási mód összekapcsolásából álló szolgáltatások kialakítása, az alternatív hajtásláncú járművek üzembe állítása, és a bioüzemanyagok használata.

Patai Krisztina, a Waberer’s ESG igazgatója

A biztosítási tevékenységünk kapcsán is tervezzük a befektetési- és termékportfóliónk folyamatos „zöldítését”, és a vasúti üzletágunk fejlesztése is számos környezeti előnnyel jár. Működésünkből fakadóan jelentős CO2 kibocsátók vagyunk, ami egyben azt is jelenti, hogy dízel flottánk esetén bizonyos beruházásokkal lehetőségünk van akár nagy volumenű kibocsátáscsökkentést is elérni.

Folyamatosan újabb és alacsonyabb kibocsátású járművekkel frissítjük a flottánkat, míg az épületeink esetében a legkomolyabb energiahatékonysági normáknak is meg fogunk felelni.

A stratégiánk számos, a munkavállalóinkat közvetlenül érintő intézkedést is tartalmaz, amelyekkel egy vonzó és progresszív munkahelyet szeretnénk megteremteni. Régiós szereplőként vannak nem magyar nemzetiségű kollégáink is, amelyre komoly lehetőségként tekintünk, a több nézőpont, a megoldandó feladatok különböző megközelítése sokkal hatékonyabbá teheti a céljaink elérését. Ezen felül minden olyan elvárást, irányelvet, ajánlást, amit a tőzsdén jegyzett vállalatoknak előír a BÉT vagy az MNB, mi kötelező érvényűnek tekintjük és a lehető legmagasabb megfelelőséget próbáljuk elérni.

A különböző nagy logisztikai tendereken egy-egy döntésnél mekkora súllyal jelennek meg a fenntarthatósági szempontok? Mennyire érezhető a megrendelői nyomás?

A megrendelőink jelentős része olyan nagyvállalat, amely szintén rendelkezik fenntarthatósági stratégiával, vagy akár már konkrét zéróemissziós céldátumokat is kitűzött maga elé. Ezekben a vállalásokban jellemzően az alvállalkozókra, így ránk nézve is megfogalmaznak elvásárokat. Éppen ezért egy-egy igazán komoly tenderen

ma már aligha lehet versenyképes egy olyan vállalat, amely a saját működésére vonatkozóan nem tűz ki fenntarthatósági célokat.

Az ügyfeleink között is vannak természetesen olyanok, akik már előrébb járnak a vállalásaik megvalósításában, és vannak olyanok, amelyek még csak a közelmúltban kezdtek el stratégiai szinten is foglalkozni a témával. Többféle megrendelői igénnyel találkozunk, sokszor már eleve úgy írnak ki tendert egy bizonyos feladatra, amit például csak alternatív üzemanyaggal működő járművel lehet teljesíteni, vagy csak vasúton lehet szállítani az adott árut. Ezért is fontos többek között a vasúti üzletágunk felépítése, és a multimodális szolgáltatási portfólió kialakítása.

Egyre többször tapasztaljuk azt is, hogy egy-egy tender kapcsán nagyon részletes kérdőívek érkeznek hozzánk, amelyekben a majdani ügyfelek például a kamionjaink CO2 kibocsátására kíváncsiak.

Esetünkben a legkorszerűbb, Euro 6-os besorolású járművek futnak, amelyek átlagéletkora kevesebb mint 2,5 év.

Ez jelentős versenyelőnyt jelent a piacon más, korszerűtlenebb járműveket üzemeltető vállalatokkal szemben, hiszen például Németországban már az útdíjak kalkulálásakor is figyelembe veszik a CO2 kibocsátást, de Magyarországon és Ausztriában is hasonló intézkedésekkel találkozhatunk.

A különböző fenntarthatósági célokat szolgáló beruházások igen költségesek, a kisebb cégek nem biztos, hogy megengedhetik maguknak, ugyanakkor ezzel még inkább versenyhátrányba kerülhetnek a nagy szereplőkkel szemben. Ez a folyamat önkéntelenül is egyfajta koncentrációhoz fog vezetni, vagy idővel a kisebb szállítmányozók is felzárkóznak?

Valóban kialakulóban van egy szakadék a kisebb és az olyan nagy szereplők között, mint a Waberer’s, azonban úgy gondolom, hogy a jövőben az olló inkább szűkülni fog, illetve mindenki meg fogja találni a saját piacát. A legkorszerűbb, és egyben a drágább eszközöket természetesen a nagy, és olyan tőkeerős cégek fogják tudni elsőként kipróbálni és üzembe állítani, mint mi. Tapasztalatainkat megosztjuk másokkal is, hiszen nagy iparági szereplőként az egész szektor iránt felelősséggel tartozunk,

úgy gondoljuk, hogy érdemi eredményt csak úgy lehet elérni a fenntarthatóság terén, ha az ellátási lánc szereplői mind összefognak.

Idővel, amikor az eszközök ára majd várhatóan alacsonyabb lesz, és nagy tapasztalati tudás is rendelkezésre fog állni, akkor a kisebb cégeknek is könnyebb lesz a legújabb technológiákba invesztálni.

Az igazi választóvonalat talán nem is a technológia használata, hanem a hozzáadott érték fogja jelenteni. Mi egyértelműen a magas hozzáadott értékű, komplex, multimodális kiszolgálásra törekszünk, amellyel egész Európában versenyképesek tudunk lenni.

Az a szereplő, amelyik csak az árazásával kíván versenyezni, minden bizonnyal bajban lesz, mert árszínvonalban vannak a magyaroknál versenyképesebb vállalatok is.

A multimodális kiszolgálás jegyében fejlesztik a vasúti ágazatot, de légi- és vízi szállítmányozásban is előre kívánnak lépni. Fenntarthatósági szempontból milyen előnyökkel jár ez a törekvés?

Multimodalitásként tekintünk azokra a szolgáltatásokra, amikor egy adott áru szállítását, többféle megoldással kombinálva oldjuk meg. Ennek legkézenfekvőbb példája a vasúti és közúti szállítás összekapcsolása, amely során egyszerre tudjuk kihasználni a vasút nagy kapacitását, és a közúti szállítás rugalmasságát. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, természetesen beruházásokra, átrakodók, intermodális csomópontok kialakítására van szükség, amelyre természetesen képesek vagyunk.

Sokan még úgy gondolnak a vasútra, mint egy lassú, elavult, berozsdásodott rendszerre, ugyanakkor

a szakma egyre inkább egy rengeteg innovációs potenciállal rendelkező zöld megoldásként tekint rá.

Korábban a megrendelőink egy része is ódzkodott a vasúti szállítástól, tartottak attól, hogy megnövekszik vagy bizonytalanabbá válik a szállítási idő, de mostanra bebizonyosodott, hogy ez nem igaz, és egy költséghatékony, zöld megoldásról van szó. A légi- és a tengeri szállításnál is léteznek olyan lehetőségek, amelyekkel „zöldíthető” a szolgáltatás, sőt, az alternatív üzemanyaggal működő vízieszközök már sokkal inkább elterjedtek a saját szegmensükben, mint a közúton. Összességében azzal, hogy ilyen széleskörű szolgáltatási portfóliót tudunk ajánlani az ügyfeleinknek, komoly versenyelőnyre teszünk szert a piacon.

A vállalat működteti Magyarországon az egyik legnagyobb teljesen elektromos teherautóflottát, és néhány héttel ezelőtt írt alá egy, a hidrogéntechnológiát érintő megállapodást a Mollal és a Volánnal. Mekkora arányban vannak jelen az alternatív hajtású járművek a flottában, és milyen célokat tűztek ki velük kapcsolatban?

Jelenleg körülbelül 2800 járművünk van, amelyek döntő része Euro 6-os besorolású, 2,5 évnél fiatalabb dízelüzemű jármű. Ma még ezekkel a járművekkel tudjuk a leginkább kiszolgálni az ügyféligényeket, a korszerű eszközeink pedig biztosítják, hogy amennyire lehet, alacsonyan tartsuk a károsanyag-kibocsátást. 2022-ben a nemzetközi operáció keretében megkezdtük a HVO 100 üzemanyag tankolását is. A HVO 100, egy 100%-ban megújuló forrásból előállított üzemanyag, mely a meglévő dízel üzemű járműveinkkel kompatibilis. Ez a piacon az egyik legfenntarthatóbb üzemanyag dízelüzemű járművek számára, melyet a meglévő, hagyományos hajtáslánccal szerelt járműveink esetében is használni tudunk, és

akár 90%-kal kevesebb CO2 kibocsátást generál a hagyományos dízel üzemanyaghoz képest.

Az alternatív technológiák alkalmazására teljes mértékben nyitottak vagyunk: LNG és teljesen elektromos járműveket is üzemeltetünk. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy ezek a technológiák akár évről-évre hatalmas fejlődésen mehetnek keresztül, ezért egyelőre nincs konszenzus abban, hogy melyik technológia lesz, amely a leginkább ki tudja szolgálni a szállítási igényeket. Véleményem szerint a különböző technológiák különböző területeken és különböző feladatok ellátásban lesznek sikeresek, ugyanakkor a töltési infrastruktúra fejletlensége egyelőre hátráltatja a járművek nagyszámú elterjedését. Tisztán elektromos teherautókból és vontatókból néhányat üzemeltetünk, főleg városi környezetben, ahol a korlátozott hatótáv nem jelent problémát.

2021 óta vannak LNG üzemű járműveink, így ezzel a technológiával már komoly tapasztalataink vannak, csakúgy, mint a teljesen elektromos kamionok üzemeltetésével is. Jelenleg több mint 20 alternatív hajtásláncú járművel rendelkezünk, amely egyben

Közép-Kelet-Európa legnagyobb alternatív flottáját is jelenti.

Folyamatosan teszteljük a rendelkezésre álló technológiákat, fejlesztéseket, és ha érkezik konkrét ügyféligény például zöldrendszámos járművekkel ellátható logisztikai feladatokra, akkor beszerezzük a megfelelő eszközöket. Nagy potenciált látunk a hidrogéntechnológiában is, ezért az egész iparágat képviselve aktívan veszünk részt olyan kezdeményezésekben, együttműködésekben, amelyek a hidrogén-technológia széles körű elterjedését szorgalmazzák. Jelenleg még az üzemeltetés beruházási és működési költségei nagyon magasak, valamint Németországon és Svájcon kívül Európában nincs kiépített töltési infrastruktúra sem, ezért egyelőre kisebb minta projektek megvalósítása lehetséges a szükséges állami ösztönzők mellett.

A vállalat a működéséből fakadóan bizonyos intézkedésekkel viszonylag gyorsan tud nagy mennyiségű energiát, és ezzel együtt kibocsátást is megspórolni. Az így létrejött HEM-et (Hitelesített Energiamegtakarítás) értékesíti a vállalat az EKR rendszerben (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) valamely kötelezett szereplő számára?

A különböző járműcserékkel, épületkorszerűsítéssel, és bizonyos folyamatok átszervezésével valóban nagyon sok energiát meg tudunk takarítani. A flottánk üzemanyagfogyasztását folyamatosan csökkentjük, és a HVO 100-as üzemanyag használata is érdemi eredményeket hoz. Ezeket a megtakarításokat auditáltatjuk és értékesítjük is az EKR rendszerben. Úgy gondolom, hogy ez egy hatékony ösztönző eszköz, amely segít az energetikai beruházások megtérülési idejének csökkentésében. Ugyanakkor, ha nem tudnánk értékesíteni a megtakarításainkat, az sem befolyásolna minket a tevékenységünkben, mert

a fenntarthatósági fejlesztéseinkre elsősorban nem költségként tekintünk.

A logisztikai iparágban az elsők között jelent meg a munkaerőhiány, amely azóta már minden gazdasági szektort komolyan érint. Hogyan tudja kezelni ezt a vállalat, és milyen intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a Waberer’s vonzó munkahelyként jelenjen meg a piacon?

Valóban, a logisztikai szektorban igen korán jelentkeztek már a munkaerőhiány tünetei, nagyon nehéz volt például megbízható gépkocsivezetőket találni. Az elmúlt években már nagy tapasztalatot szereztünk a külföldi munkavállalók foglakoztatásában. Régóta dolgozunk a magyar mellett másik EU-s, európai, de nem EU-s kollégákkal, például szerb vagy ukrán gépjárművezetőkkel, és az sem titok, hogy Európán kívüli munkaerőpiacokról is vannak munkavállalóink. Ezzel együtt a 3700 fős sofőrállományunk legnagyobb részét továbbra is a magyar gépjárművezetők teszik ki. Úgy gondolom, hogy a fuvarozás és szállítmányozás hagyományosan egy nagyon sokszínű szakma, sokkal kisebb jelentősége van a nemzetiségnek, mint esetleg máshol.

Mi kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sok, különböző háttérrel rendelkező kolléga ilyen sikeresen tud működtetni egy céget.

Az elmúlt években aktívan dolgoztunk azon, hogy a Waberer’s vonzó munkahelyként jelenjen meg a piacon. Az a befogadó és támogató légkör, amit a Waberer’s nyújt, illetve a fenntarthatósági törekvéseink egyaránt vonzóak a fiatalok számára. A mai pályakezdők sokkal kevésbé szeretnek elmenni olyan helyre dolgozni, amelyik nem foglalkozik a fiatalabb generációk jövőjét és sorsát is meghatározó kérdésekkel. Komplexitásunknak köszönhetően nagyon sokrétű tevékenységet lehet folytatni nálunk, mindenki megtalálhatja a legszimpatikusabbat és a szakmájának megfelelőt.

Mi valós és konkrét lépéseket teszünk a dolgozóink jóllétéért és elégedettségéért.

A kötelező képzéseken felül például nagy figyelmet fordítunk arra, hogy biztosítsunk a munkavállalók számára olyan speciális, egyéni érdeklődésüknek megfelelő oktatásokat, amelyek egyaránt támogatják a szakmai fejlődésüket és előrelépésüket is. Az egészségmegőrzésre, közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetünk, vannak ingyenes szűrővizsgálataink a telephelyeinken, és olyan aktivitásokat szervezünk, amelyekkel biztosítjuk a kollégákat arról, hogy fontosak a számunkra.

A korábban említett sokszínűség a nemek közötti egyenlőségben is jól látszik.

A Waberer’s egyike azon cégeknek, amelyeknek határozott célja, hogy minél több női vezetője legyen. 2026-ban életbe lép egy EU-s jogszabály a női kvótára a tőzsdén jegyzett cégeknél, amely szerint az összes igazgatói pozíció 33%-át hölgyek kell, hogy betöltsék. Ennek mi már most - a közép- és felsővezetői pozíciókat tekintve - eleget teszünk, ami még nagyobb eredménynek számít annak tükrében, hogy a logisztikai szakma hagyományosan férfias közeg. Vannak olyan munkakörök, ahová elég nehéz női kollégákat toborozni, de ezekben az esetekben is igyekszünk olyan megoldásokat kitalálni, amelyekkel vonzóbbá tudjuk tenni ezeket a pozíciókat is, például női sofőrök mellé női mentort is tudunk biztosítani.

Tavaly létrehoztuk „Az év női logisztikusa” díjat is, amellyel kiemelhetjük a sikeres szakmabeli hölgyeket,

mind szolgáltatói, mind megrendelői oldalról, és az idei évre nézve is vannak már terveink arra, hogy még inkább bevonjuk a hölgyeket a szakma vérkeringésébe. Most márciusban például egy rendhagyó eseményt hirdettünk a női partnereinknek: a Waberer’s történetében először nőnapi eseményt szervezünk, hogy közösen ünnepeljük meg ezt a napot és egyben részletesebben is bemutassuk az ESG-stratégiánkat a résztvevőknek. Ilyet még nem csináltunk korábban, de hiszünk abban, hogy a logisztikai szektorban is van helye az egyedi kezdeményezéseknek, és azt látjuk, hogy nagy a nyitottság az új megközelítésekre és programokra.

