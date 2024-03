Ütemesen halad a Mercedes egymilliárd eurós beruházása Kecskeméten

Az autóipart olyan drasztikusan új kihívások érik, mint korábban sosem, az erőltetett elektrifikáció, a rohamosan szigorodó környezetvédelmi normák, és a kínai márkák előretörése is komoly versenyhelyzetet teremt a hagyományos szereplők számára. De hogyan tudnak megbirkózni ezekkel a szereplők, és milyen stratégiával lehet előnyt kovácsolni a piaci változásokból? Hogyan fordíthatják előnyükre a változásokat a hazai szereplők, lehet-e a kanyarban előzni? A Portfolio - MAGE 2024 rendezvényen mindez kiderül.

A konferencia megnyitóján Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója kiemelte, hogy jövőre már 20 éves lesz a Portfolio csoport és a MAGE együttműködése, de olyan kihívások alig érték az elmúlt évtizedekben az autógyártókat, mint az elmúlt időszakban. Soha nem volt még ekkora szükség az összefogásra, hiszen, mind technológiai, mind üzleti területen egyre több versenytárs kopogtat, ráadásul EU-s jogszabályok is szorongatják a területet.

Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója

Kilián Csaba, a MAGE ügyvezető főtitkára is az európai autógyártók versenyképességének fenntartását nevezte meg a legnagyobb kihívásként, amely egy nagyobb perspektívából tekintve az egész európai iparról szól. Az ACEA, az Európai Autógyártók Szövetsége a legutóbbi közgyűlésén, 2023-ban egy kiáltványt tett közzé, amely öt pontot tartalmaz:

Új ipari megállapodásra van szükség Európában

Új szabályozási kereteket kell felállítani,

Meg kell tartani az európai autóipar globális versenyképességét

Az autóipar legyen technológiasemleges

Az áruk és emberek mobilitásának megfizethető megteremtése, vagyis a reális áru mobilitás elengedhetetlen az európai jóléthez

Az elektrifikáció, az önvezetéses technológia és körforgásos gazdaságra való átállás, illetve az említett célok csak komoly iparági és jogalkotói összefogással teremthetők meg.

Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára

Jól halad az egymilliárd eurós beruházás Kecskeméten

Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatója előadásában kiemelte a kecskeméti üzem jelentőségét a Mercedes ökoszisztémában. A gyártó 16 éve van Magyarországon, 2021-ben érte el a 1,5 millió legyártott autót. A gyár jövője nemcsak biztosított, hanem jelentős, több mint egy milliárd euró összeértékű beruházással tovább bővül, a dolgozók létszáma például a duplájára növekszik. 441 hektáron, 4500 kollégával, 3 műszakban, 174 ezer autót gyártottak le tavaly. A gyár jövőjét is az elektrombilitás fogja meghatározni, azonban addig is plug-in hibrid és hagyományos benzin- vagy dízelüzemű autókat is gyártanak.

Azon kevés Mercedes üzemek egyike a kecskeméti, ahol elektromos hajtásláncok és hagyományos motorok egyaránt beszerelésre kerülhetnek.

Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatója

A gyár erősségét mégsem az anyagi tőke és az infrastruktúra adja, hanem az a csapat, amely a létesítményt üzemelteti, amely a német precizitást és a hazai szenvedélyt ötvözi. A megoldásfókuszú gondolkodás, az agilitás és a szorgalom remek egységet alkot. A gyár működésének megkezdése óta több mint 5000 innovációt, ötletet valósítottak meg, a hazai kollégák kiemelkedően teljesítenek akkor, ha kreatív megoldásokra van szükség. A vállalat ezt több cégen belüli versennyel vagy a "Hónap ötlete" díjjal ösztönzi.

A gyár vezetői több mint 60 százalékban magyarok, és növekedik az arányuk, a Mercedes is sokat tesz ezért, többnyelvű képzések és egyetemi- illetve középfokú együttműködések segítik az új munkavállalók képzését.

Ezt mindenkinek tudatosítani kell: soha több énem lesz már alacsony a villamosenergia ára

Az ipari termelés jövedelmezőségének egyik kulcstényező a felhasznált energia ára. Míg az energiaválság előtt egy kb. 50 euró / MW/h volt, hirtelen jóval több mint 100 euró felé ugrott, majd egy kisebb konszolidáció után, jelenleg a 2025-ös jegyzések 88 euróra szólnak. - ismertette Tóth András István, az E.ON Hungária Csoport Megoldásértékesítési igazgatója.

A zöldenergia aránya elképesztő iramban növekszik, egy év alatt, 3241 MW-ra nőtt a tavalyi 2169 MW-hoz képest.

A háztartási méretű kiserőművek vagy üzemek tetjén lévő napelemekkel együtt pedig több mint 6000 MW-nyi kapacitást ért el a napenergia-termelés Magyarországion. Az eredeti tervek szerint ezt az adatot 2030-ig kellett volna elérni az országnak, azonban a piaci folyamatok miatt sokkal inkább megéri beruházóknak, fotovoltatikus erőműveket építeni, mint korábban. Éppen ezért a hazai energiastratégia 2030-ra már 11-12 ezer MW megújuló kapacitással számol, amelybe már a szélenergia felhasználása is bekerül.

Tóth András István az E.ON Hungária csoport megoldásértékesítési igazgatója

A hagyományos, vonalas erőművek kapacitása szintén 6-7 ezer MW Magyarországon, azonban a folyamatos energiaigény-növekedés miatt a lignittel működő, az ország legnagyobb CO2 kibocsátója, a Mátra Erőmű élettartamát is megnövelnék további 3-4 évvel.

Az energiatároló kapacitások kiépítését viszont sürgősen meg kell oldani, hiszen a termelési csúcsokon akár negatívba is zuhanhat az áram ára.

Ez persze a gyártó tevékenységet - viszonylag rugalmasan - végző gyártók számára előnyös is lehet, hiszen például a nagy energiaigénnyel rendelkező termelési folyamatokat addigra is lehet időzíteni, amikor olcsóbb az energia. Némely, kisebb munkaszervezési átalakítással jelentősen több forrást lehet megtakarítani és növelni a versenyképességet. A zöldáram iránt megnövekedett keresletet a leghatékonyabban úgynevezett PPA szerződések keretében lehet beszerezni, amely hosszútávon is biztosítja a zöldenergiát. Erre az E.ON-nak is külön megoldása van, amit az autóipari szereplők számára kínálni tud.

