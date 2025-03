Újabb magyar gyógyszergyártó érkezhet a BÉT Standard kategóriájába

Ebben az évben a BÉT Standard kategóriájába kerülhet a Goodwill Pharma Nyrt. - mondta el lapunknak dr. Jójárt Ferenc, a szegedi gyógyszeripari vállalat alapító-tulajdonosa. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy mikorra várható a részvények nyilvános forgalomba hozatala, milyen új piacokra terveznek kilépni és miként készülhet fel az európai gyógyszeripar a vámtarifa-háborúkra.

Eseménydús évet zártak tavaly: a novemberben lezárult, a GINOP Plusz keretében megvalósult projekt részeként bővítették a gyártási kapacitásaikat és nagykereskedelmi raktárukat, valamint új székházat építettek Szegeden. Hogyan értékelik ezt az időszakot és a megvalósult fejlesztéseket?

Úgy gondolom, hogy a világjárvány és az elmúlt évek gazdasági kihívásai egyértelművé tették, hogy a gyógyszeriparban a helyi gyártás kiemelten fontos szerepet játszik a folyamatos ellátás biztosításában. A Magyar Multi Program támogatása lendületet adott a hazai és nemzetközi piaci jelenlétünk erősítéséhez, a GINOP pályázati források és a vállalat saját tőkéjének ötvözésével új gyógyszergyár és székház épült Szegeden, a megvalósult fejlesztési projekt pedig lehetővé teszi számunkra, hogy modern, innovatív gyógyszergyártó kapacitással bővüljünk.

Cégünk elkötelezett a gyógyszeriparon belüli komplex, vertikálisan integrált működés megvalósítása mellett. Ez azt jelenti, hogy a termékek megtervezésétől egészen a piacra kerülésig átfogóan és összehangoltan kívánjuk végig vinni a teljes folyamatot. Ennek a rendszernek egy kiemelten fontos eleme, amely eddig hiányzott a működésünkből, az új gyógyszergyártó üzem.

Az új gyártókapacitás tehát jelentős előrelépést jelent vállalatunk számára, hiszen Magyarországon eddig nem rendelkeztünk ilyen üzemmel, csak a szerbiai leányvállalatunk szabadkai telephelyén végeztünk gyártást. Most azonban itthon is elérjük ezt a fejlettségi szintet.

Az új üzem korszerű tisztaterekkel van kialakítva, ahol a belépés különleges előírásokhoz kötött, speciális öltözetet kell viselni, a levegőt szűrjük, így biztosítva a teljes tisztaságot és magas minőséget. Ehhez kapcsolódik egy új laboratórium létrehozása is, amely szintén részben pályázati források bevonásával valósult meg. Ez a laboratórium megfelel a GMP (Good Manufacturing Practice) minőségbiztosítási követelményeinek, így biztosítva a gyártási folyamatok legmagasabb szintű ellenőrzését és szabályozását.

A Goodwill Pharma Nyrt. részvényei jelenleg a BÉT Xtend piacán érhetők el, de a terveik szerint a második negyedévben átlépnek a BÉT Standard kategóriájába. Milyen hatásokra számítanak a részvények likviditásának és a befektetői érdeklődés szempontjából a kategóriaváltás után?

Így van, jelenleg az ún. Tájékoztató engedélyezése iránti MNB eljárás van folyamatban, amelyet a BÉT saját bevezetési eljárása követ majd: a reményeink szerint ez az év első felében sikeresen lezárulhat.

Egy ilyen erősen szabályozott piacon ez a lépés kiemelt transzparenciát és magasabb színvonalú szolgáltatást eredményezhet partnereink számára. Külföldi partnereink számára ez egy újabb mérföldkő, hiszen elértük azt a szintet, hogy tőzsdei vállalatként működünk, ami megkönnyíti az auditok és a multinacionális partnerek számára a velünk való együttműködést.

A tőzsdei jelenlét nemcsak a gyógyszeripar, hanem a kutatás-fejlesztés területén is fontos. Mivel erről széles körben kommunikálunk, olyan partnerek is megjelennek nálunk, akik a termékfejlesztésben és kutatásban jelentős szinergiákat hozhatnak létre. Ennek a lépésnek egyik legnagyobb hozadéka éppen ez, a másik pedig az, hogy a tőzsdei standardoknak való megfelelés lehetővé teszi számunkra, hogy könnyebben bocsássunk ki részvényeket, vagy új pénzügyi befektetőket vonjunk be anélkül, hogy egy teljes körű átvilágítási folyamatra lenne szükség. A tőzsdei jelenlét ugyanis folyamatos kontrollmechanizmust biztosít számunkra.

Összefoglalva elmondható, hogy a Standard kategória nagyobb átláthatóságot, magasabb likviditást és szélesebb befektetői kört jelenthet a vállalat számára, ami hosszú távon is hozzájárulhat a növekedéshez.

Hogyan készülnek az IPO-ra, milyen tényezők befolyásolhatják leginkább annak időzítését?

Szeretnénk, ha a cég részvényeinek nyilvános értékesítése olyan befektetési lehetőség lenne, ami folyamatos cégérték-növekedést eredményez a kisbefektetők számára is. Természetesen erre nem lehet garanciát vállalni, minden gazdasági társaságnál előfordulhatnak kellemetlen események, amelyek az árfolyamot befolyásolják, ugyanakkor az IPO-t akkor szeretnénk megvalósítani, ha teljesen biztosak vagyunk abban, hogy sikeresen végre tudjuk hajtani.

Fontos szempont, hogy a gazdasági környezet és a részvénypiac alakulása kedvező legyen, és hogy a beáramló friss tőkét viszonylag gyorsan be tudjuk fektetni megfelelő beruházásokba. Tehát nemcsak a nemzetközi gazdasági helyzet, hanem a cégen belüli tőkeallokáció megfelelő feltételei is szükségesek. Jelenleg úgy látjuk, hogy erre legkorábban 2025 utolsó negyedévében kerülhet sor.

A székház avatón arról beszélt, hogy a tőkeemelés lehetősége már az idei évben is fennáll – milyen körülmények között döntenének ennek végrehajtása mellett?

Így van, a társaság igazgatósága jelenleg is rendelkezik felhatalmazással zártkörű tőkeemelésre, amelyre akár már az idén sor kerülhet. A számainkból látszik, és a cég múltja is azt igazolja, hogy egy stabil vállalatról van szó, amelynek a gazdasági eredményei is jók. Úgy gondolom, hogy tőkét akkor érdemes bevonni, ha egyértelműen látjuk, hogy pontosan mire fogjuk fordítani az összeget. Ez egy lehetséges lépés, amelyet folyamatosan mérlegelünk, de egyelőre nincs konkrét időpont vagy döntés erről.

Jelenleg 12 országban vannak jelen, főként a kelet- és közép-európai térségen belül, de értékesítenek a tengerentúlon is. Milyen új piacokra terveznek belépni?

Az idei évben egyik kiemelkedően fontos tervünk a nemzetközi bővülés. A tavalyi év folyamán bejegyeztettük cégünket Csehországban és Ausztriában, Lengyelországban további létszámbővítést és újabb termékek regisztrációját tervezzük.

Európán belül ezek a lépések zajlanak. Célunk, hogy idővel exporttevékenységet is folytathassunk ezeken a piacokon, illetve olyan együttműködéseket alakítsunk ki ottani székhellyel rendelkező vállalatokkal, amelyek mindkét fél számára előnyösek – akár a termékkereskedelem, akár a termékfejlesztés területén.

Hogyan tervezi a cég bővíteni a termékportfólióját, milyen kutatás-fejlesztési együttműködéseket folytatnak, akár közintézményekkel?

A Szegedi Tudományegyetemmel folyamatosan együttműködünk, jelenleg is közösen pályázunk. Ez az együtt gondolkodás részben termékfejlesztésre, részben alapkutatásra irányul, ami később új termékek piacra dobásához vezethet. Számos elképzelésünk és termékötletünk van a jövőbeli növekedésünkkel kapcsolatban.

Egyik jelenlegi fejlesztésünk, amiben én személyesen is nagyon hiszek, a természetes hatóanyagok (gyógynövények) erejének kiaknázására irányul. Az ilyen típusú fejlesztések költségei jóval alacsonyabbak, mint egy szintetikus úton előállított új hatóanyag vagy molekula létrehozása. Egy olyan méretű vállalat számára, mint a Goodwill Pharma Nyrt., ez utóbbi nem lenne reális vállalás, ugyanakkor az megvalósítható, hogy természetes hatóanyagokat különböző formákban, késztermékként juttassunk el a fogyasztókhoz.

Trump protekcionista vámpolitikája további terhet róhat az amúgy is évek óta ellátási lánc zavarokkal küzdő európai gyógyszeripari szereplőkre. Milyen tapasztalataik vannak ezen a téren és mik a várakozásaik jelenleg?

Bár cégünket ez jelenleg nem érinti közvetlenül, úgy vélem, hogy a nemzetközi piacokon zajló vámtarifa-háborúk, valamint az antiglobalista törekvések miatt a gyógyszeripari ellátási láncok egyre sérülékenyebbé válnak. A COVID-19 járvány is rávilágított arra, hogy Európának növelnie kell saját gyógyszergyártó kapacitásait, hogy ne függjön külső, kiszámíthatatlan tényezőktől.

A pandémia alatt mi is megtapasztaltuk, hogy bizonyos kulcsfontosságú alapanyagok, különösen azok, amelyek távoli régiókból, főként Ázsiából érkeztek, egyik pillanatról a másikra akár háromszoros áron voltak csak elérhetők, és még így sem volt teljes bizonyosság arra, hogy időben megérkeznek. Hasonló volt a helyzet Európán belül is – előfordult például, hogy az Olaszországban gyártott készítményünk éppen a határzár bevezetése előtti napon érkezett meg szerencsés módon. Ha csak két nappal később fut be a szállítmány, több tízezer beteg maradhatott volna megfelelő gyógyszeres terápia nélkül.

Egy ilyen helyzetben az orvosoknak rendkívül gyorsan kell alternatív megoldást találniuk, ami óriási terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre: a betegek életét is komolyan veszélyeztetheti, ha néhány napig nem kapják meg a szükséges gyógyszert, vagy ha egy másik hatóanyagra kell áttérniük hirtelen, előzetes tervezés nélkül.

A vámháború egy újabb kihívás az egész világnak, és jelenleg senki sem tudja biztosan, milyen következményekkel járhat a jövőben. Amit viszont egyértelműen látunk, hogy a piaci szereplők igyekeznek előre felkészülni, és jelentős készleteket halmoznak fel. Mi is ezt az utat követjük, és ennek érdekében jelentős anyagi forrásokat kötünk le, hiszen a jelenlegi helyzet megköveteli, hogy magasabb készletszintet tartsunk, mint néhány évvel ezelőtt.

Stratégiai célunk, hogy kulcsfontosságú termékeinkből akár egyéves készlettel rendelkezzünk. Ez azonban nem egyszerű feladat, különösen a gyógyszerek és a táplálékkiegészítők esetében, hiszen ezeknek a termékeknek van egy meghatározott lejárati ideje.

Ha túl nagy készleteket halmozunk fel, és nem tudjuk időben eladni a termékeket, az végső soron megsemmisítéshez vezethet – ez pedig egy pazarló és rendkívül költséges folyamat.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a gyógyszergyártás nem csupán üzlet, hanem felelősség is – a betegek, az egészségügyi szakemberek és a jövő generációi felé egyaránt. A beruházásaink azt a célt szolgálják, hogy a magyar és európai betegek időben hozzájussanak a szükséges gyógyszerekhez, ezzel is erősítve az egészségügyi ellátás biztonságát.

Mikor lesz elégedett a Goodwill Pharma tevékenységével?

Szeretném, ha egyszer a jövőben a társaság értéke elérné a bűvös 1 milliárd dollárt. Tudom, hogy ez egy hosszútávú terv, számos kihívás áll előttünk és nagyon sokat kell érte dolgozni.

