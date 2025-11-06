Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!

Elmondta, hogy pénteken véglegesítik a két ország gazdasági együttműködéséről szóló megállapodást, ennek értelmében pedig még az idén
7 új amerikai vállalati beruházást fognak bejelenteni.
Ezek összesen 100 milliárd forintos értéket képviselnek, sok száz új munkahelyet létrehozva Budapesten és vidéken egyaránt. Olyan iparágakban, mint az informatika, az elektronika, és az orvostechnika.
Ezek a beruházások azt jelentik, hogy
csak idén 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás jön Magyarországra, ami egy évtizedes rekord.
