Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!

Szijjártó Péter Izlandról, Reykjavikból jelentkezett be. A kormányzati delegációt szállító Wizz Air gép ugyanis itt állt meg tankolni. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a pénteki, Orbán Viktor és Donald Trump közti találkozó egyik legfontosabb napirendjén a gazdasági együttműködés fokozása lesz, hamarosan pedig új beruházásokat is bejelentenek.

Elmondta, hogy pénteken véglegesítik a két ország gazdasági együttműködéséről szóló megállapodást, ennek értelmében pedig még az idén

7 új amerikai vállalati beruházást fognak bejelenteni.

Ezek összesen 100 milliárd forintos értéket képviselnek, sok száz új munkahelyet létrehozva Budapesten és vidéken egyaránt. Olyan iparágakban, mint az informatika, az elektronika, és az orvostechnika.

Ezek a beruházások azt jelentik, hogy

csak idén 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás jön Magyarországra, ami egy évtizedes rekord.

