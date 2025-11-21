Megkongatta a vészharangot a jelentős szervezet - Nagy baj lesz a kiskereskedelmi piacon

A bizottság határozottan óv a további nagy felvásárlásoktól az amúgy is erősen koncentrált német kiskereskedelmi szektorban, mivel ezek tovább növelhetik a fogyasztói árakat.

A mezőgazdaság egyre kevésbé részesül az emelkedő élelmiszerárakból. Az élelmiszer-kiskereskedők és egyes gyártók hatalma jelentősen nőtt a fogyasztók kárára, miközben a mezőgazdaság gyakran ki van téve a globális piaci kockázatoknak - nyilatkozta Tomaso Duso, a Monopólium Bizottság elnöke.

A vizsgálatot a szövetségi kormány rendelte el a 2024-es gazdatüntetések nyomán. A bizottság független testületként tanácsadói szerepet tölt be versenypolitikai, versenyjogi és szabályozási kérdésekben.

A jelentés oligopóliumként jellemzi az élelmiszer-kiskereskedelmi szektort, ahol

az Edeka Csoport,

a Rewe Csoport,

a Schwarz Csoport (Lidl, Kaufland)

valamint az Aldi Nord és Aldi Süd (együttesen)

a piac nagy részét lefedik.

A piaci koncentráció "az elmúlt két évtizedben jelentősen nőtt – nem utolsósorban a számos összeolvadás miatt".

Ezzel párhuzamosan az átlagos profitráták és a fogyasztói árak is emelkedtek. A láncok a gyártói szinten is kiterjesztették befolyásukat, például saját gyártókapacitások révén.

"A sok területen tapasztalható magas koncentráció versenyügyi szempontból aggasztó" - állapítják meg a szakértők, hangsúlyozva, hogy

a még meglévő versenyt az ellátási láncokban sürgősen védeni kell.

A bizottság szerint a Szövetségi Kartellhivatalnak is lépnie kell: "A fúziókontrollnak figyelembe kell vennie a teljes ellátási láncot".

A szakértők bírálták, hogy "a versenyt az egész ellátási láncban károsító fúziókat eddig nem akadályozták meg kellőképpen". Példaként említik a Kaiser's Tengelmann Edeka általi 2016-os felvásárlását, amelyet az akkori gazdasági miniszter hagyott jóvá, és amely jelentősen károsította a versenyt az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban.

Komoly vita volt

A német élelmiszer‑kereskedelem egyik legnagyobb vitája az volt, amikor az EDEKA fel akarta vásárolni a veszteséges Kaiser's Tengelmannt. A versenyhivatal 2015-ben ezt megtiltotta, mert attól tartott, hogy túl nagy lesz az EDEKA piaci ereje. 2016-ban azonban a gazdasági miniszter kivételesen mégis engedélyezte az ügyletet szigorú feltételekkel, főként a munkahelyek védelmére hivatkozva. Rövid időre a bíróság is leállította a folyamatot, végül egy kompromisszum született: az EDEKA több tucat boltot átadott a rivális REWE‑nek. Az ügylet 2016 végén zárult, 2017-re a Kaiser's Tengelmann márkanév lényegében eltűnt, az üzletek EDEKA vagy REWE néven működtek tovább. A történet ritka példa arra, amikor a munkahely‑megőrzés közérdeke felülírta a versenyjogi aggályokat.

