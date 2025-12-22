Olcsó(bb) és fenntartható: már 30 ezer felújított készüléket vásároltak a Telekom ügyfelei

A Magyar Telekom felújított készülékek értékesítési programja jelentős sikereket ért el az elmúlt két évben, több mint 30 ezer eladott mobillal, amelyek az online értékesített készülékek 10 százalékát teszik ki. A környezetvédelmi előnyök mellett - készülékenként 44 kg CO2-megtakarítás - a gazdasági szempontok is vonzóak, hiszen átlagosan 24 százalékkal olcsóbbak az új modellekhez képest. A vállalat és a Recommerce közös platformján idén már 75 millió forint értékben adtak túl használt eszközeiken az ügyfelek, miközben a felújított készülékek kínálata 60 különböző modellre bővült. Milyen készülékek állnak a toplista élén, és melyik volt a legdrágább közülük? A cikkből ez is kiderül!

A Magyar Telekom két évvel ezelőtt indította el felújított készülékek értékesítését, és azóta már több mint 30 ezer ilyen mobilt vásároltak az ügyfelek. A vállalat online értékesített mobiljainak 10 százalékát teszik ki ezek a környezetbarát alternatívák. Emellett egyre népszerűbb a Telekom és a Recommerce közös online platformja is, ahol bárki eladhatja használt mobilját, tabletét vagy játékkonzolját –

az év eleji indulás óta több mint 75 millió forint értékben adtak túl eszközeiken az ügyfelek.

A felújított mobilok 2023 októberében jelentek meg a Magyar Telekom kínálatában, és azóta töretlen a népszerűségük. Az elmúlt két évben hetente átlagosan 300 darab ilyen készüléket vásároltak az ügyfelek. A választék is folyamatosan bővül, jelenleg 60 különböző modell összesen 188 verziója közül válogathatnak az érdeklődők, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő eszközt.

Nem meglepő: Iphone-ok az élen

A 2025-ös év legkeresettebb használt telefonjainak top 10-es listáját kizárólag iPhone-ok uralják. A legnépszerűbb modellek az iPhone 13, iPhone 14 és iPhone 11 voltak – a megvásárolt felújított készülékek több mint negyede ezek közül került ki. Az Apple készülékei nemcsak a top 10-ben, hanem az összes eladott felújított készülék tekintetében is dominálnak:

a program indulása óta az értékesített mobilok 84 százaléka valamely iPhone modell volt.

A használt eszközök vásárlása mellett több érv is szól. Sokan környezetvédelmi megfontolásból választják ezt a lehetőséget, hiszen egy felújított készülék vásárlásával mobilonként több mint 44 kg CO2 kibocsátás takarítható meg. Emellett a csomagolás is kizárólag újrahasznosított papírból készül, növényi alapú tintával nyomtatva. A gazdasági szempont szintén fontos tényező: egy használt, de felújított készülék átlagosan 24 százalékkal alacsonyabb áron vásárolható meg, mint ugyanannak a modellnek a vadiúj változata – miközben a minőség garantált, amit a két év szavatosság is bizonyít.

Black Friday-on ugrik meg az érdeklődés

A felújított készülékek iránti kereslet nem egyenletes az év során. Jelentős élénkülés figyelhető meg a novemberi black friday/cyber hónap kereskedelmi akciók időszakában, amikor sokan keresnek kedvező ajánlatokat. Emellett akkor is megnő az érdeklődés, amikor egy adott modell kikerül az újonnan vásárolható mobilok kínálatából. Jó példa erre az iPhone 14 esete: miután idén nyáron megszűnt az új készülékek értékesítése, a következő hetekben a használt modellek eladása közel háromszorosára nőtt.

A Telekom nemcsak a felújított készülékek értékesítésével, hanem a használt eszközök felvásárlásával is hozzájárul a körforgásos gazdaság erősítéséhez.

A vállalat és a Recommerce közös online platformján az év eleji indulás óta több mint 75 millió forint értékben adtak el használt eszközöket az ügyfelek. Az eladott mobilok átlagéletkora 5-6 év, ami jól mutatja, hogy még a régebbi készülékek is értéket képviselnek.

Az értékesített eszközök 76 százaléka mobil, 22 százaléka tablet, a fennmaradó pedig játékkonzol volt. A legdrágábban eladott készülék egy Samsung Galaxy S25 Ultra volt, dupla SIM kártyával és 512 GB háttértárral, míg a legértékesebb tablet egy tavalyi iPad Air 11-es. Érdekesség, hogy az eladott eszközök között akadtak egészen régi darabok is: a mobiloknál 2016-os, a tableteknél 2015-ös, a játékkonzoloknál pedig 2007-es volt idén a legrégebbi eladott modell.

Nincs szükség papírra

Az eladási folyamat teljesen digitalizált, papír felhasználása nélkül zajlik. A rendszer néhány kérdés megválaszolása alapján megbecsül egy árat, amelyet ha az eladók elfogadnak, küldhetik is a készülékeket bevizsgálásra. Az eszközökért házhoz megy a futár, így az ügyfeleknek nem kell csomagpontokra vagy egyéb helyekre eljuttatniuk azokat.

A tapasztalatok szerint az eladók általában újszerű és jó állapotú készülékeket értékesítenek, és tízből kilencen elfogadják az ajánlott árat.

A használt eszközök értékesítésének környezeti haszna is jelentős: mobilonként több mint 32 kg, tabletenként pedig több mint 52 kg CO2 egységgel csökkenthető a kibocsátás. Emellett az eladott készülékek a felújításra szánt eszközök kulcsfontosságú ellátási pillérei, és a nyersanyag-kereslet csökkenése miatt a földhasználat-változások negatív hatásai is mérsékelhetők.

Mind a felújított készülékek értékesítése, mind pedig a használt készülékek ügyfelek általi eladási folyamata megkapta a Telekom "Green Magenta" címkéjét. Ezt a minősítést olyan termékek és megoldások kapják, amelyek hozzájárulnak az éghajlatvédelemhez és a felelős erőforrás-felhasználáshoz, ami jól mutatja a vállalat elkötelezettségét a fenntarthatóság mellett.

A cikk megjelenését a Magyar Telekom támogatta.

