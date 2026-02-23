Magyar vállalatok a fenntarthatóság csúcsán: piaci alapon is működik a zöld gazdaság
Az ENSZ 1992-es első klímakonferenciája óta a globális szén-dioxid-kibocsátás mintegy 60%-kal nőtt, az utóbbi tizenegy év mindegyike a valaha mért legmelegebbek közé tartozik, és a szélsőséges időjárási jelenségek is egyre gyakoribbak. Mindez arra utal, hogy továbbra sem lehet eleget beszélni a fenntarthatóságról – de leginkább valódi cselekvésre és szemléletváltásra van szükség.
A vállalati szféra számára különösen fontos kérdés, hogy miként lehet úgy gyorsítani a zöld átállást, hogy közben a versenyképesség se sérüljön:
a gyakorlat sokszor épp az ellenkezőjét mutatja, vagyis a hatékonysági beruházások, az erőforrás-kitettség csökkentése és az ellátási láncok „zöldítése” kézzelfogható megtérülést hoz.
A változáshoz ugyanakkor nem elég a jó szándék: közös nyelv, tudásmegosztás, és olyan fórumok kellenek, ahol a döntéshozók, a vállalatok és a társadalom egyszerre lát rá a problémára és a megoldásokra. Ebbe a logikába illeszkedik a Planet Budapest élménypark és üzleti fórum is, amely február 25-től ad teret a fenntarthatóság legégetőbb kérdéseinek – a klímaválság mélyülésétől az optimális átállási tempón át a vízgazdálkodásig és a hazai innovációk skálázásáig.
Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a magas szintű események igazi értéke abban mérhető, hogy képesek-e a „hangzatos szólamok” helyett cselekvést, mérhető vállalásokat és szélesebb szemléletváltást katalizálni – különösen akkor, amikor sokak fejében még mindig él az a kép, hogy a zöld átállás szükségszerűen drága. A piaci tapasztalat ezzel szemben egyre több példát ad arra, hogy a fenntarthatóság nem a növekedés ellentéte: sokkal inkább annak új, ellenállóbb és hosszabb távon nyereséges alapja.
Címlapkép forrása: Portfolio
