  • Megjelenítés
Érdekelt vagy az autóiparban? Ennél jobb üzleti kapcsolatépítésre nem lesz lehetőség
Gazdaság

Érdekelt vagy az autóiparban? Ennél jobb üzleti kapcsolatépítésre nem lesz lehetőség

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2026. március 26-án a debreceni Kölcsey Központban rendezik meg a hazai járműipar egyik legjelentősebb szakmai eseményét, ahol a legfontosabb OEM-ek, beszállítók és vevők találkoznak, hogy közösen keressék a válaszokat az iparág előtt álló kihívásokra. A Járműipar 2026 konferencia nemcsak szakmai programot kínál, hanem egyedülálló networking lehetőségeket, közös vacsorát és másnapi gyárlátogatásokat is. Folytatódik a tavalyi évben óriási népszerűségnek örvendő exkluzív B2B találkozók szervezése: vegyen részt a negyedórás privát meetingeket az iparág legfontosabb szereplőivel. Ne maradjon le a lehetőségről, jelentkezzen most!

Magyarország GDP-jének jelentős részét adó autóipar jelenleg példátlan kihívásokkal néz szembe. A zöld átállás szükségessége, az ellátási láncok sérülékenysége, a kínai gyártók megnövekedett szerepe és az energiaválság mind olyan tényezők, amelyek alapvetően átformálják az iparágat. A debreceni konferencia célja, hogy a legjelentősebb hazai és nemzetközi szereplők tapasztalatainak megosztásával segítse a résztvevőket eligazodni ebben a turbulens környezetben.

A rendezvény programja három fő szekcióra épül:

  • A globális piaci helyzet és hazai hatások elemzésére,

  • az európai versenyképesség beszállítói megközelítésére, valamint
  • a technológiai fejlesztések és mesterséges intelligencia járműipari alkalmazására.

A résztvevők betekintést nyerhetnek az OEM vezetők stratégiáiba, megismerhetik a legújabb energiahatékonysági megoldásokat, és részletes képet kaphatnak az AI és a humanoid robotok gyártásban betöltött szerepéről.

Még több Gazdaság

Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot

Nők a magyar parlamentben és kormányban - Elnézést, kik?

A háború miatt drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb olajexportőre

Vissza nem térő alkalom a személyes üzleti kapcsolatépítésre

Előadóinkkal együttműködve egyedülálló lehetőséget biztosítunk résztvevőinknek a célzott üzleti kapcsolatépítésre, networkingre! Az érvényes konferencia regisztrációval rendelkezők jelentkezhetnek a konferencia bizonyos előadóihoz egy-egy 15 perces személyes, üzleti kapcsolatépítést elősegítő/elindító beszélgetésre privát tárgyaló helyiségben, meghatározott időpontokban.

Előadóink, akik várják Önöket személyes beszélgetésre:

Brozman Zsuzsanna (HR igazgató, Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (S.E.G.A. Hungary Kft.)), Dapsy Zoltán (gyárigazgató, AUMOVIO Hungary Kft.,) Dedéné Novotni Anna (alelnök, Hajdu Cégcsoport) Göntér Csaba (Szolgáltatás Üzletág Igazgató, thyssenkrupp Materials Zrt.) Mesics Olívia (gyár­igazgató, ügyvezető igazgató, Opel Szentgotthárd Kft., Stellantis) Schnaider Dávid (üzletfejlesztési igazgató, Videoton Holding Zrt.) dr. Szászi István (a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, Robert Bosch Kft.) dr. Varga Zoltán (Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek, Magyar Suzuki) Charles Wassen (General Manager, Country Operations Lead, Dana Hungary Kft.) – IN ENGLISH

További információ a jelentkezés menetéről és feltételeiről a rendezvény oldalán érhető el.

A konferencia második napján hat különböző helyszínen szervezünk gyárlátogatásokat, köztük a Schaeffler Debrecen E-Mobility Gyárban, a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft.-nél és a Thyssenkrupp Springs & Stabilizers Kft.-nél. A résztvevők közös vacsorával és esti programmal zárhatják a napot, amely további networking lehetőségeket teremt.

Kiemelt témák:

  • A globális járműipart érintő kihívások és hazai versenyképesség
  • Kínai vállalatok térnyerése az autóipari láncban
  • Humanoid robotok és AI alkalmazása a járműiparban
  • Az elektromobilitásra átállás kihívásai
  • Energiaköltségek és energiahatékonysági beruházások
  • Gyártászöldítés és fenntartható ellátási láncok
  • HR kihívások: bértranszparencia, motiváció, új generációk

Kinek ajánljuk:

  • Gyártó és termelő vállalatok felső vezetői
  • Járműgyártók (OEM), rendszerintegrátorok (TIER1), technológia beszállítók (TIER2)
  • Alapanyaggyártók (TIER3) vezetői és szakértői
  • Logisztikai, technológiai és IT-fejlesztő vállalatok
  • Bankok, pénzintézetek, tanácsadó cégek
  • Autóipari szervezetek, klaszterek, energiaszolgáltatók

Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztráljon most a Járműipar 2026 konferenciára és legyen részese a hazai járműipar jövőjét formáló szakmai párbeszédnek. A jelentkezés tartalmazza az exkluzív B2B meeting és a gyárlátogatás lehetőségét is, így két nap alatt átfogó képet kaphat az iparág legfrissebb fejleményeiről és technológiáiról.

Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility