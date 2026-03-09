Érdekelt vagy az autóiparban? Ennél jobb üzleti kapcsolatépítésre nem lesz lehetőség

Magyarország GDP-jének jelentős részét adó autóipar jelenleg példátlan kihívásokkal néz szembe. A zöld átállás szükségessége, az ellátási láncok sérülékenysége, a kínai gyártók megnövekedett szerepe és az energiaválság mind olyan tényezők, amelyek alapvetően átformálják az iparágat. A debreceni konferencia célja, hogy a legjelentősebb hazai és nemzetközi szereplők tapasztalatainak megosztásával segítse a résztvevőket eligazodni ebben a turbulens környezetben.
A rendezvény programja három fő szekcióra épül:
-
A globális piaci helyzet és hazai hatások elemzésére,
- az európai versenyképesség beszállítói megközelítésére, valamint
- a technológiai fejlesztések és mesterséges intelligencia járműipari alkalmazására.
A résztvevők betekintést nyerhetnek az OEM vezetők stratégiáiba, megismerhetik a legújabb energiahatékonysági megoldásokat, és részletes képet kaphatnak az AI és a humanoid robotok gyártásban betöltött szerepéről.
Vissza nem térő alkalom a személyes üzleti kapcsolatépítésre
Előadóinkkal együttműködve egyedülálló lehetőséget biztosítunk résztvevőinknek a célzott üzleti kapcsolatépítésre, networkingre! Az érvényes konferencia regisztrációval rendelkezők jelentkezhetnek a konferencia bizonyos előadóihoz egy-egy 15 perces személyes, üzleti kapcsolatépítést elősegítő/elindító beszélgetésre privát tárgyaló helyiségben, meghatározott időpontokban.
Előadóink, akik várják Önöket személyes beszélgetésre:
Brozman Zsuzsanna (HR igazgató, Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (S.E.G.A. Hungary Kft.)), Dapsy Zoltán (gyárigazgató, AUMOVIO Hungary Kft.,) Dedéné Novotni Anna (alelnök, Hajdu Cégcsoport) Göntér Csaba (Szolgáltatás Üzletág Igazgató, thyssenkrupp Materials Zrt.) Mesics Olívia (gyárigazgató, ügyvezető igazgató, Opel Szentgotthárd Kft., Stellantis) Schnaider Dávid (üzletfejlesztési igazgató, Videoton Holding Zrt.) dr. Szászi István (a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, Robert Bosch Kft.) dr. Varga Zoltán (Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek, Magyar Suzuki) Charles Wassen (General Manager, Country Operations Lead, Dana Hungary Kft.) – IN ENGLISH
További információ a jelentkezés menetéről és feltételeiről a rendezvény oldalán érhető el.
A konferencia második napján hat különböző helyszínen szervezünk gyárlátogatásokat, köztük a Schaeffler Debrecen E-Mobility Gyárban, a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft.-nél és a Thyssenkrupp Springs & Stabilizers Kft.-nél. A résztvevők közös vacsorával és esti programmal zárhatják a napot, amely további networking lehetőségeket teremt.
Kiemelt témák:
- A globális járműipart érintő kihívások és hazai versenyképesség
- Kínai vállalatok térnyerése az autóipari láncban
- Humanoid robotok és AI alkalmazása a járműiparban
- Az elektromobilitásra átállás kihívásai
- Energiaköltségek és energiahatékonysági beruházások
- Gyártászöldítés és fenntartható ellátási láncok
- HR kihívások: bértranszparencia, motiváció, új generációk
Kinek ajánljuk:
- Gyártó és termelő vállalatok felső vezetői
- Járműgyártók (OEM), rendszerintegrátorok (TIER1), technológia beszállítók (TIER2)
- Alapanyaggyártók (TIER3) vezetői és szakértői
- Logisztikai, technológiai és IT-fejlesztő vállalatok
- Bankok, pénzintézetek, tanácsadó cégek
- Autóipari szervezetek, klaszterek, energiaszolgáltatók
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztráljon most a Járműipar 2026 konferenciára és legyen részese a hazai járműipar jövőjét formáló szakmai párbeszédnek. A jelentkezés tartalmazza az exkluzív B2B meeting és a gyárlátogatás lehetőségét is, így két nap alatt átfogó képet kaphat az iparág legfrissebb fejleményeiről és technológiáiról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
