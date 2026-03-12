Így drágíthatja meg a magyar gabonát az iráni háború

Portfolio 2026. március 12. 10:15

A szerdai Portfolio Checklistben (08:42-től) Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk, a Portfolio Agrárium 2026 konferencián. A szakembert arról kérdeztük, milyen hatással van a közel-keleti konfliktus a magyar agráriumra. A globális energiapiaci hatások ugyanis a magyar gazdákat sem kímélik: a harcok befolyásolják az üzemanyagárakat és a műtrágyagyártást is.



Adásunk első felében Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét kérdeztük. 2022 után ismét ársapkával találkozhatunk a benzinkutakon: a benzin és a gázolaj árát rögzítette a kormány, vagyis ársapkát vezet be, amelynél drágábban a kutak nem adhatják az üzemanyagot. A plafon benzinnél 595 forint, dízelnél 615 forint. A kérdés már csak az, milyen következményekkel jár mindez: hogyan változhat a fogyasztás, mekkora lehet a forgalom a benzinkutaknál, és bírják‑e majd a kutak működés szempontjából ezt az új helyzetet?