Így drágíthatja meg a magyar gabonát az iráni háború
Gazdaság

Így drágíthatja meg a magyar gabonát az iráni háború

Portfolio
A szerdai Portfolio Checklistben (08:42-től) Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk, a Portfolio Agrárium 2026 konferencián. A szakembert arról kérdeztük, milyen hatással van a közel-keleti konfliktus a magyar agráriumra. A globális energiapiaci hatások ugyanis a magyar gazdákat sem kímélik: a harcok befolyásolják az üzemanyagárakat és a műtrágyagyártást is.   

Adásunk első felében Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét kérdeztük. 2022 után ismét ársapkával találkozhatunk a benzinkutakon: a benzin és a gázolaj árát rögzítette a kormány, vagyis ársapkát vezet be, amelynél drágábban a kutak nem adhatják az üzemanyagot.  A plafon benzinnél 595 forint, dízelnél 615 forint. A kérdés már csak az, milyen következményekkel jár mindez: hogyan változhat a fogyasztás, mekkora lehet a forgalom a benzinkutaknál, és bírják‑e majd a kutak működés szempontjából ezt az új helyzetet?

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Spórolást kérnek a benzinkutak – (01:52)
  • Iráni háború és magyar mezőgazdaság – (08:42)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

