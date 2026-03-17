Itt az egy hetes rendőrségi razzia végeredménye: több mint 14 ezren nem használtak biztonsági övet

Több mint 14 ezer esetben nem használták a biztonsági övet Magyarországon egyetlen hét alatt, az európai közúti ellenőrzés során, írja a police.hu.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata március 9 és 15 között összehangolt közúti ellenőrzést tartott Seatbelt néven, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció során országszerte elsősorban a biztonsági öv használatát, a gyermekbiztonsági rendszerek alkalmazását, valamint a motorosok bukósisak viselését vizsgálták.

Az ellenőrzések során összesen 14 759 esetben tapasztalták, hogy nem használták a biztonsági övet,

ezek túlnyomó részében, 11 156 alkalommal a járművezetők mulasztották el a bekapcsolását. Emellett 293 esetben gyermekbiztonsági rendszer használata nélkül utaztak gyerekek, míg 69 motoros bukósisak nélkül közlekedett.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukósisak használata jelentősen csökkenti a sérülések kockázatát közlekedési balesetek során, ezért ezek következetes használata minden közlekedő számára kiemelten fontos.

