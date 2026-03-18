Trump ezt nem teszi zsebre: berobbant az amerikai termelői infláció

A vártnál sokkal magasabb lett az amerikai termelői infláció az USA-ban, ami azt mutatja, hogy a következő hónapokban az iráni háború nélkül is erősödött volna az inflációs nyomás az USA-ban, ami kifejezetten rossz előjel így a háború árnyékában.

Februárban a termelői infláció 3,6%-ról 3,9%-ra emelkedett, a termelői maginfláció pedig 3,6%-ról 3,9%-ra nőtt. Ez nem elsősorban az iráni háború hatása, az még csak erre fog majd rájönni.

A fenti adattal az a baj, hogy megerősíti amitől eddig is tartottunk.

Egy újragyorsuló, magas inflációs kockázattal rendelkező gazdaságra jön rá az iráni konfliktus. Ez pedig nagymértékben növelheti majd a stagflációs kockázatokat.

