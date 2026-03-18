FONTOS Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok
Trump ezt nem teszi zsebre: berobbant az amerikai termelői infláció
Gazdaság

Trump ezt nem teszi zsebre: berobbant az amerikai termelői infláció

A vártnál sokkal magasabb lett az amerikai termelői infláció az USA-ban, ami azt mutatja, hogy a következő hónapokban az iráni háború nélkül is erősödött volna az inflációs nyomás az USA-ban, ami kifejezetten rossz előjel így a háború árnyékában.

Februárban a termelői infláció 3,6%-ról 3,9%-ra emelkedett, a termelői maginfláció pedig 3,6%-ról 3,9%-ra nőtt. Ez nem elsősorban az iráni háború hatása, az még csak erre fog majd rájönni.

A fenti adattal az a baj, hogy megerősíti amitől eddig is tartottunk.

Egy újragyorsuló, magas inflációs kockázattal rendelkező gazdaságra jön rá az iráni konfliktus. Ez pedig nagymértékben növelheti majd a stagflációs kockázatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Kétségbeejtő a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján: Amerika kényszerhelyzetbe került a USS Gerald R. Forddal
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
