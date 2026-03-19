Figyelem, autósok: komoly változás jön a forgalmas magyar útszakaszon, mutatjuk a lezárásokat

Folytatja a hónap elején megkezdett burkolatjavítást a Budapest Közút Zrt. a XIV. kerületben, a Thököly útnak a Hungária körút és a Mexikói út közötti szakaszán péntektől vasárnapig. A munkálatok ezúttal a Keleti pályaudvar felé vezető oldalon zajlanak majd, ezért itt forgalomkorlátozásra kell számítani - tájékoztatta a társaság csütörtökön az MTI-t.

A munkavégzés második ütemében a marást követően egy réteg aszfalt kopóréteget terítenek le, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges. A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik, és új burkolati jeleket festenek fel - tartalmazza a közlemény.

A burkolatjavítás ideje alatt a Mexikói út felől a Hungária körút felé sávelhúzás mellett haladhat a forgalom.

A Thököly útról nem lehet majd a Mexikói útra kanyarodni - kivéve a BKK-buszokat -, a Francia út felől pedig kihajtani a Thököly útra - ismertették.

Azt írták, hogy a kivitelezés ideje alatt a Keleti pályaudvar felé vezető irányban a Zugló vasútállomás buszmegállót áthelyezik a Hungária körút utáni (Hermina úti) megállóba. Továbbá az éjszakai autóbuszok Bosnyák tér irányú megállóját áthelyezik a Hungária körút előtti szakaszra, a nappali buszok megállójába.

A munkálatok számos buszjáratot érintenek (5, 7, 7E, 8E, 108E, 110, 112, 133E, éjszakai 907, 973, 979) - olvasható a társaság közleményében.

