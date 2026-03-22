A Szabadság Mozgalom nyerhet Szlovéniában
MTI
A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

A Mediana közvélemény-kutató intézet által a szlovén közszolgálati televízió és a POP TV megbízásából készített, a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint

a Szabadság Mozgalom a szavazatok 29,9 százalékát szerezte meg, míg a második helyen a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) végzett 27,5 százalékkal.

A felmérés alapján a parlamentbe még a konzervatív Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9,4 százalékkal, a Szociáldemokraták (SD) 6,7 százalékkal, a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája 6,3 százalékkal, Anze Logar Demokratái 5,9 százalékkal és a Resni.ca 5,2 százalékkal juthatnak be.

A felmérés mandátumbecslése szerint a 90 fős parlamentben a Szabadság Mozgalom 30, az SDS 27, az NSi, az SLS és a Fokus közös listája 9, az SD 6, a Levica és a Vesna 6, míg a Demokrati és a Resni.ca egyaránt 5 képviselői helyet szerezhet meg.

A parlamentbe 88 képviselőt megválasztanak, míg egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője kap meg.

Az exit poll-eredmények nem hivatalosak, a végleges sorrend a szavazatok összeszámlálása után derül ki. Az első részeredmények vasárnap késő este várhatók.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

