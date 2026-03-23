Megszólalt Magyarország üzemanyagellátásáról az Orlen!

Hivatalos közleményben számolt be a magyarországi üzemanyagellátásról az Orlen.

A magyarországi üzemanyagellátási helyzettel kapcsolatban a következőt írta meg a Porfolio-nak az Orlen Magyarország:

Az Orlen Hungary töltőállomás-hálózata a jelenlegi piaci és szabályozási környezetben is stabilan működik. Minden töltőállomáson zavartalan az üzemanyag-ellátás, és nincs vásárlási korlátozás;

elsődleges célunk, hogy ügyfeleink számára folyamatos és biztonságos szolgáltatást biztosítsunk. A vállalat ennek érdekében folyamatosan biztosítja a hálózat működésének feltételeit, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiszolgálás zavartalan maradjon a teljes hálózatban."

Háttér

A közel-keleti feszültségek folyamatosan emelik az olajárakat és a finomított olajtermékek árát is, hazai üzemanyagpiaci szakértők szerint a stratégiai készletek végessége miatt

a hatósági benzinár intézménye csak határozott ideig tartható fenn.

A drágábban vásárolt kőolajból ugyanis nem lehet tartósan olcsó üzemanyagot biztosítani a hazai piacon.

A hazai üzemanyagpiaci kilátásokkal mi is foglalkoztunk egy részletes elemzésben, ezt itt lehet elolvasni.

A piaci nyomást jól mutatja a Mol legújabb áremelése is: keddtől a benzin nagykereskedelmi ára 8, a gázolajé pedig 18 forinttal nő. Ennek eredményeként a kutakon a 95-ös benzin piaci ára 684, a gázolajé pedig 767 forintra emelkedik. Ez 89, illetve 152 forintos különbséget jelent a hatósági árhoz képest.

Címlapkép forrása: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

