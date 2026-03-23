Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja
Gazdaság

Portfolio
Horvátország újabb gazdaságvédelmi csomagot jelentett be az energiaárak emelkedése miatt: a kormány az üzemanyag- és földgázárakra, valamint több ágazatra kiterjedő intézkedésekkel igyekszik tompítani a közel-keleti válság hatásait, jelentette a Croatia Week. A friss rendelkezések alapján új, az eddiginél magasabb hatósági árak fognak életbe lépni a benzin és a gázolaj árában is.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök hétfőn ismertette a 2020 óta megalkotott tizedik gazdaságvédelmi csomagot. Ezt a Hormuzi-szoros térségében kialakult feszültségek miatti energiaár-emelkedés tett szükségessé.

A szoros a globális olajkereskedelem mintegy 30 százalékát, valamint a világ cseppfolyósítottföldgáz-szállításainak (LNG) 20–25 százalékát bonyolítja le. Emiatt az itteni hajóforgalom bármilyen fennakadása komoly következményekkel jár az energiapiacokra nézve.

A kormány a jövedéki adó részleges csökkentésével, a kiskereskedelmi árrés korlátozásával és a hatósági árak emelésével avatkozik be az üzemanyagpiaci folyamatokba.

Kedden lépnek életbe az új hatósági árak:

  • a benzin literje az eddigi 1,50 euróról 1,62 euróra emelkedik, amely állami beavatkozás nélkül 1,71 euró lenne a kormány szerint.
  • A gázolaj ára 1,55 euróról 1,73 euróra nő, míg a piaci ára 1,86 eurót érne el.
  • A mezőgazdaságban és a halászatban használt kedvezményes gázolaj literenkénti ára 1,19 eurón marad.

Fontos kivétel, hogy az árszabályozás az autópályákon található benzinkutakra nem vonatkozik.

A cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) ára szintén emelkedik,

de továbbra is a piaci szint alatt marad. A tartályos gáz esetében 1,70-ről 1,99 euróra, a palackos kiszerelésnél pedig 2,40-ről 2,57 euróra nő a kilogrammonkénti ár. A villamos energia ára hat hónapig változatlan marad, a földgáz ára pedig szeptember 30-ig rögzített.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

