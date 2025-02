Unikornisok a láthatáron: így törhetnek át az európai egészségügyi innovációk

A digitális egészségügy és az orvostechnológia robbanásszerű fejlődése új lehetőségeket teremt, ám az induló vállalkozások számára a szabályozási akadályok, az engedélyeztetés bonyolultsága és a befektetők bizalmának elnyerése továbbra is komoly kihívást jelent. Miközben az Európai Unió célja, hogy a kontinens versenyképességét növelve minél több sikeres egészségügyi startup váljon globális szereplővé, a valóságban a legtöbb induló vállalkozás már az első években elbukik. De miért nehezebb ezen a területen érvényesülni, mint más iparágakban? Hogyan hidalhatók át a finanszírozási szakadékok? Békási Tamást, az EIT Health InnoStars RIS üzletfejlesztési menedzserét arról kérdeztük, hogy milyen tényezők döntik el, hogy egy ötlet sikerré válik, vagy elbukik a korai szakaszában. Emellett bemutatunk 13 hazai startupot, amelyek már most formálják az egészségügy jövőjét.

Az egészségügyi innovációk piaca az egyik leggyorsabban fejlődő szektor világszerte – és nem véletlenül. Az új eszközök, szolgáltatások és megoldások forradalmasítják a betegellátást, csökkentik az orvosok terheit és személyre szabottabbá teszik a kezeléseket. A mesterséges intelligencia által vezérelt diagnosztikai rendszerektől kezdve a viselhető okoseszközökig rengeteg újítás jelenik meg, amelyek nemcsak az egészségügyet, hanem az emberek mindennapjait is átalakítják.

Bár nem egyszerű az egészségügyi innovációk piacán érvényesülni, hiszen a vonatkozó szabályozás és az engedélyeztetési folyamat is elég komplex, mégis rengeteg lehetőség rejlik benne. A startupok számára különösen a digitális egészségügy és az orvostechnológiai eszközök szektora jelentenek gyors növekedési lehetőséget, hiszen

a digital health és a medtech területeken az új ötletek rövidebb idő alatt piacra vihetők, mint például a gyógyszeriparban.

A növekedés elképesztő ütemben zajlik: az Európai Unió digitális egészségügyi piacának mérete tavaly már elérhette a 64 milliárd eurót a Graphical Research jelentése szerint, és az előrejelzések alapján az orvostechnológiai eszközök globális piaca 2024-es 542,21 milliárd dollárról 2032-re akár 886,80 milliárd dollárra is nőhet. A bővülést jelenleg legfőképpen olyan trendek hajtják, mint az AI-alapú egészségügyi alkalmazások, a távdiagnosztika, a robotsebészet és a genomika fejlődése.

Nehezebb az érvényesülés, de sokrétűbb a siker

Az egészségügyi startupok számára a piacra lépés nehezebb lehet, mint más iparágakban, viszont a siker esetükben sokkal többről szól, mint üzleti eredményekről. “Az egészségügyi startupok kettős szerepet töltenek be: egyrészt óriási üzleti lehetőség van ebben a szektorban, hiszen a világ egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb potenciállal rendelkező piacáról van szó. Másrészt ezek a vállalkozások már a korai szakaszban is hozzájárulhatnak az emberek életminőségének javításához és az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez – először helyi, majd egyre szélesebb körben” – emelte ki a Portfolio-nak Békási Tamás, az EIT Health InnoStars RIS üzletfejlesztési menedzsere. A szakember hangsúlyozta:

a startupok egyik legnagyobb kihívása, hogy leküzdjék a szociokulturális közeg és az oktatás innovációra és vállalkozói kedvre gyakorolt negatív hatásait.

Ehhez elengedhetetlen egy legalább régiós szintű gondolkodásmód kialakítása, amely nemcsak az innovatív megoldásokra váró problémák felismerésében segít, hanem a hosszú távú gazdasági tervezésben is kulcsszerepet játszik.

Békási Tamás, az EIT Health InnoStars RIS üzletfejlesztési menedzsere - fotó: Berecz Valter/Portfolio

Az Európai Unió egyik kiemelt célja, hogy innovációs teljesítményével ne csak utolérje, hanem meg is előzze a világ élvonalába tartozó Amerikát, Kínát és Izraelt. Ehhez azonban több startup unikornist – vagyis világszinten is meghatározó nagyvállalattá fejlődő startupot – kell létrehozni, valamint egyre egységesebb piacot kialakítani, amely jelentősen lerövidíti a startupok piacra lépési idejét (time to market).

Az innovációk számának emelkedését az EU számos eszközzel támogatja, többek között saját ügynökségein, mint például az Európai Innovációs és Technológiai Intézeten (EIT), az egészségügyi innovációkat ezen belül pedig az EIT Health szervezeten keresztül. A startup unikornisok létrehozása azonban összetettebb, mivel az EU egyedi szerkezete és a tagállamok eltérő szabályozási gyakorlatai miatt a piacok egységesítése hosszadalmas és nehézkes folyamat. Ezt némileg ellensúlyozza az a stratégia, hogy a helyi piacokon megerősödött európai startupokat eleve az ázsiai, de főként az amerikai piac felé irányítják, hogy gyorsabban érjenek el érdemi növekedést.

Mi kell egy startup elindításához és túléléséhez?

Egy startup számára az igazi áttörést az jelenti, amikor nemcsak felismer egy égető problémát, hanem azt is látja, hogy van rá fizetőképes kereslet. Az igazi kihívás pedig itt kezdődik: egy működőképes megoldás és üzleti modell kidolgozása, majd tesztelése. Békási Tamás szerint

ebben a szakaszban két dolog lehet kulcsfontosságú: a szakmai közösségekhez való kapcsolódás és a tanulás iránti nyitottság.

A szűkösebb erőforrásaik miatt sok korai fázisú startup hajlamos szelektíven hasznosítani például egy akcelerátor program elemeit, és a hosszabb oktatási, szimulációs modulokat inkább már kihagyja. “Ez komoly hátrányt jelenthet, hiszen így nemcsak értékes tudástól esnek el, hanem attól a lehetőségtől is, hogy olyan szakemberekkel találkozzanak, akik a jövőben kulcsszereplők lehetnek az üzleti növekedésükben.”

Ezzel összefüggésben a csapat összetétele, hozzáállása és a benne lévő kompetenciák is döntő szerepet játszanak a sikerben. A befektetők jelentős része nem pusztán egy termékbe vagy szolgáltatásba fektet, hanem abba a csapatba, aki mögötte áll – vagy akár egyetlen meghatározó személybe.

Ha pedig megvan a jól azonosított probléma, egy működőképes, validált megoldás, valamint egy tanulásra hajlandó, kompetens csapat, akkor már „csak” egyetlen nehézség marad: életben tartani a céget pénzügyileg.

A helytelen cashflow-menedzsment vagy egyszerűen a financiális források kimerülése könnyedén derékba törhet bármilyen nagyszerű ötletet.

Éppen ezért kulcsfontosságú a vissza nem térítendő lokális és EU-s források ismerete és megszerzése, hiszen ezek jelenthetik a mentőövet a finanszírozási hullámvölgy, azaz a 'valley of death' átvészelésére. Ha egy startup túléli ezt az időszakot, akkor esélye van arra, hogy befektetői szemmel is vonzóvá váljon, és hosszú távon is stabil alapokra építsen.

Egy kiváló ötletet is el kell tudni adni

Az elmúlt években az EIT Health, különösen a fejlődő innovációs régiókra összpontosító RIS program révén, több száz ígéretes startupnak nyújtott pénzügyi támogatást, oktatást és kapcsolati lehetőségeket. „Az általunk támogatott startupok – köztük számos magyar csapat – sikeresen piacra léptek, és azóta is szép eredményeket érnek el.”

A RIS program részeként működő InnoStars Awards accelerator kifejezetten a korai fázisú startupokat célozza meg – azokat, akik már rendelkeznek MVP-vel vagy prototípussal, esetleg épp a piacra lépés előtt állnak, de még nem vagy csak kis mértékben vonzóak a magántőke számára.

“A megfelelő támogatás az adott vállalkozás túlélését is jelentheti, ezért folyamatosan alakítottuk a kiválasztási folyamatainkat, hogy a jelentkezők közül a legígéretesebb csapatokat találjuk meg és támogassuk” – tette hozzá.

A kiválasztott startupok nemcsak vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, hanem intenzív, több hetes tréningeken is részt vesznek.

“Nem elméleti tudást szeretnénk átadni, hanem olyan friss, és praktikus módszertanokat, legyen szó üzleti modellezésről, a szabályozási környezet részleteiről, vagy a befektetői kapcsolatok menedzsmentjéről, amelyek ténylegesen segítheti a csapatok piaci érvényesülését.”

És ha már gyakorlatiasság: a szervezet az Investment Track programban már piacra lépett, seed/Series A befektetési körre készülő csapatokkal dolgozik együtt, illetve bevezettek egy saját fejlesztésű board meeting szimulációt is. Ebben a résztvevők egy védett, de életszerű környezetben tapasztalhatják meg, hogy milyen együtt dolgozni egy befektetővel, aki megtérülést vár el.

A szimuláció nem véletlenül került a programba: ahogyan arra a szervezeten belüli és egy EU-s kutatás is rámutatott, az innovációs szempontból hátrányosabb régiók startupjai nemcsak a tőkebevonás nehézségeivel küzdenek, hanem sok esetben

hiányoznak azok a kompetenciák, amelyek egy befektetővel való hosszú távú együttműködéshez szükségesek.

“Ahogy a szimulációval is a startupok valós igényeire reagáltunk, úgy 2025-ben is újításokkal készülünk. Az új megoldásaink elsősorban az értékesítési képességek fejlesztésére fókuszálnak majd, mert egy jó ötlet önmagában kevés, azt el is kell tudni adni” – mondta Békási Tamás.

A 2025-ös InnoStars Awards Validation (MVP/prototípussal rendelkező startupoknak) és Investment (piacra lépett, seed/Series A befektetést kereső startupoknak) programokra február végétől lehet jelentkezni. Ráadásul az év második felében két ígéretes együttműködés is elindul: az egyik a világ egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalatával, a másik pedig egy vezető pénzintézettel közösen valósul meg.

13 magyar startup, amelyet érdemes megismerni

CelluVir Biotechnology

A CelluVir Biotechnology úttörő szerepet tölt be az innovatív diagnosztikai eszközök fejlesztésében, különös tekintettel a sejtes immunitás mérésére az újonnan felbukkanó vírusokkal szemben. Egyik legjelentősebb fejlesztésük a CoviCell bőrteszt, amely egy nem invazív, fájdalommentes és megfizethető módszert kínál a SARS-CoV-2 vírus elleni sejtes immunitás mérésére.

A teszt egy speciális tapasz segítségével működik, amely a bőrre helyezve a vírus antigénjeit juttatja a szervezetbe. Ha az immunrendszer korábban találkozott a vírussal vagy vakcinával, a tapasz helyén helyi gyulladásos reakció alakul ki, jelezve a sejtes immunitás jelenlétét. Ez az egyszerű és gyors módszer segíthet meghatározni, szükség van-e további oltásra vagy gyógyszeres kezelésre.

DicomLab

Az orvostechnikai vállalat saját fejlesztésű szoftvereket és 3D tervezési megoldásokat kínál a fogorvosok számára, amelyek segítségével gyorsabban és nagyobb pontossággal készíthetők el az implantációs kezelési tervek. A vállalat kiemelt figyelmet fordít az oktatásra is, rendszeresen szervez tréningeket és workshopokat, hogy a szakemberek naprakész tudással rendelkezzenek a legújabb digitális fogászati technológiákról. Emellett együttműködik egyetemekkel és kutatóintézetekkel, hogy továbbfejlessze termékeit és hozzájáruljon az orvostechnológiai innovációhoz.

A vállalat egyik kiemelkedő terméke a "SMART Guide" navigált sebészeti rendszer, amely a fogorvosokat segíti az implantációs beavatkozások precíz és biztonságos elvégzésében. A cég több mint 8 éves tapasztalattal rendelkezik, és jelenleg Európa több mint 10 országában van jelen.

Fitpuli

A Fitpuli olyan innovatív digitális egészségprogramot kínál vállalatok számára, amely összekapcsolja a biztosítókat, a munkáltatókat és a munkavállalókat egy kölcsönösen előnyös rendszerben. Applikációjuk egyesíti az okoseszközök által gyűjtött adatokat, mint például az alvásminőség, hangulat, edzési szokások, táplálkozás és stressz-szint, hogy átfogó képet nyújtson a felhasználók egészségi állapotáról.

Az életmóddal és egészséggel kapcsolatos adatok nyomon követése mellett a szolgáltatás lehetővé tesz a biztosítási ügyintézést, de telemedicina-megoldásokat is kínál. A Fitpuli csapata több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a platform pedig már több mint 25 ezer felhasználó egészségét támogatja.

DokiApp

Az innovatív telemedicina vállalkozás lakossági és vállalati ügyfelek számára kínál digitális egészségügyi megoldásokat. Fő szolgáltatása az azonnali orvosi videóhívás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és kényelmesen konzultáljanak különböző szakorvosokkal. Emellett az online rendelőjükben számos más funkció is elérhető, beleértve a pszichológiai tanácsadást, dietetikai konzultációkat és gyógytornászokkal való egyeztetést.

A platform egyre több vállalati partnerrel működik együtt, így egyre több munkavállaló számára válik elérhetővé a gyors és kényelmes orvosi konzultáció. A mesterséges intelligencia és adatvezérelt technológiák integrálásával a DokiApp célja, hogy még precízebb és személyre szabottabb egészségügyi tanácsokat nyújtson. Az applikáció tavaly bejutott az EIT Health InnoStars program döntőjébe.

PregnaScan

A PregnaScan várandós kismamák számára kínál otthoni egészségügyi monitorozási lehetőséget. A rendszer egy ujjra csíptethető diagnosztikai eszközből és egy okostelefonos alkalmazásból áll, amely lehetővé teszi a pulzus, a véroxigénszint, a pulzushullám-analízis és a szívfrekvencia-variabilitás mérését. Az így gyűjtött adatokat a kismamák megoszthatják orvosaikkal, akik valós időben nyomon követhetik pácienseik állapotát, és szükség esetén beavatkozhatnak.

A PregnaScan célja, hogy növelje a várandós nők biztonságérzetét, különösen azokban az esetekben, amikor magasabb a terhességgel összefüggő kockázat. A rendszer használata non-invazív, gyors és kényelmes, így a kismamák akár naponta többször is elvégezhetik a méréseket otthonukban. A rendszerük nemcsak a várandósgondozásban jelenthet áttörést, akár vírusos betegek távmonitorozására is alkalmas lehet.

Clavicont

A Clavicont egy egyedülálló szoftvert fejlesztett ki a neurológiai és pszichológiai diagnózisok támogatására, különös tekintettel a Parkinson-kór korai tüneteinek felismerésére. A szoftver használata egyszerű és felhasználóbarát, így széles körben elérhetővé válhat mind az orvosok, mind a páciensek számára. A rendszer a felhasználók gépelési mintázatainak elemzésével képes azonosítani a finommotoros változásokat, amelyek a betegség kezdeti jelei lehetnek. A Clavicont megoldása nemcsak orvosi, hanem egyéni felhasználásra is alkalmas, lehetővé téve a felhasználók számára saját állapotuk nyomon követését.

A startup folyamatosan dolgozik a szoftver továbbfejlesztésén és új funkciók bevezetésén, hogy még hatékonyabbá tegye a diagnosztikai folyamatot. A jövőben a vállalat a nemzetközi piacra lépést is tervezi. A startup 2018-ban bekerült az EIT Health által meghirdetett európai startupverseny 25 legjobb csapata közé.

DiabTrend

A magyar startup egy mesterséges intelligencia alapú naplózó alkalmazást fejlesztett ki az 1-es típusú cukorbetegek számára, amivel a felhasználók vércukorszintjét folyamatosan monitorozza és akár négy órával előre jelzi a vércukorszint alakulását, ezzel segítve a mindennapi diabétesz-menedzsmentet. Az alkalmazás egyik kiemelkedő funkciója az ételfelismerés, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyszerűen lefotózzák az elfogyasztani kívánt ételt, az alkalmazás pedig automatikusan felismeri azt, megbecsüli a mennyiséget, és kiszámítja a kalória- és szénhidráttartalmat. Ez a funkció offline módban is működik, így nincs szükség folyamatos internetkapcsolatra.

A DiabTrend története 2015-re nyúlik vissza, amikor egyetemi projektként kezdték el fejleszteni az alkalmazást. Azóta számos elismerést kapott, többek között bekerült az EIT Health által meghirdetett európai startupverseny 25 legjobbja közé.

Zero Guilt

A Zero Guilt célja, hogy bűntudat nélkül élvezhető tésztákat kínáljon. A fejlesztőcsapat egyedülálló összetevőkkel alkotta meg a termékeit, amelyek több mint 50%-ban valódi zöldségekből állnak. Ez a megközelítés nemcsak az ízélményt fokozza, hanem egészségesebb alternatívát is nyújt a hagyományos tésztákhoz képest. A termékek nem tartalmaznak glutént, búzát, kukoricát, rizst, szóját, burgonyát, cukrot és élesztőt, így számos ételérzékenységgel küzdő ember számára is fogyaszthatók.

A Zero Guilt tészták magas rosttartalmuknak köszönhetően támogatják az emésztést és hozzájárulnak az egészséges életmódhoz. A vállalat célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a finom és egészséges tésztaételeket, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni az íz vagy a táplálkozás terén. A Zero Guilt termékei Magyarországon és nemzetközi piacokon egyaránt elérhetők, folyamatosan növekvő vásárlói bázissal.

Megeni

A vállalat olyan digitális eszközöket fejleszt, amelyek megkönnyítik az orvosok és páciensek közötti kommunikációt, valamint támogatják a diagnosztikai és terápiás folyamatokat. A Megeni termékei közé tartoznak a mesterséges intelligenciával támogatott alkalmazások, amelyek segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában és a személyre szabott kezelési tervek kidolgozásában. Ezen túlmenően a cég olyan platformokat kínál, amelyek lehetővé teszik a páciensek számára egészségügyi adataik nyomon követését és megosztását az orvosi csapattal. A csapat tavaly bejutott az EIT Health InnoStars program döntőjébe.

Innoway R&D Kft.

A szabadalmakra fókuszáló vállalat innovatív orvostechnikai eszközök tervezésével, kezelési módszerek kidolgozásával, prototípusok gyártásával és a szükséges validációs vizsgálatok elvégzésével foglalkozik. Az Innoway R&D egyik kiemelkedő terméke az "Abakus" nevű orvosi alkalmazás, amely segíti a gyógyszeradagok kiszámítását, a gyermeknövekedési görbék nyomon követését, valamint a kardiopulmonális és sürgősségi beavatkozások tervezését a páciens adatai alapján.

A vállalat másik jelentős fejlesztése a "Mechanical Retractor", egy egyszerű, alacsony költségű, eldobható, könnyen sterilizálható, pneumatikusan működtetett agyi szétfeszítő eszköz, amely megkönnyíti az agyműtéteket azáltal, hogy szétfeszíti az agylebenyeket. A "NeuroSpot" pedig egy szabadalmaztatott szoftveralkalmazás, amely a sebészeket a ventriculostomia során a koponyán lévő optimális fúrási pont meghatározásában segíti. A csapat 2024-ben bejutott az EIT Health InnoStars program döntőjébe.

NICOWL Kft.

Fő céljuk egy olyan felügyeleti rendszer kifejlesztése, amely a koraszülöttek alvási ciklusát monitorozza az inkubátorban az alvás megzavarásának elkerülésével. A NICOWL rendszere valós idejű adatokat szolgáltat az orvosok és ápolók számára, lehetővé téve a gyors beavatkozást és a személyre szabott ellátást. Ezen túlmenően a rendszer adatgyűjtési képességei hozzájárulhatnak a koraszülöttek alvási mintázatainak jobb megértéséhez és a jövőbeni kezelési protokollok fejlesztéséhez.

A cég olyan partnerekkel működik együtt, mint a HUN-REN SZTAKI és a Semmelweis Egyetem, ami tovább erősíti szakmai hátterét és innovációs képességeit. A NICOWL Kft. részt vett az EIT Health InnoStars programjának tavalyi döntőjén.

AOC System

Az egészségügyi szektorban az egyik legnagyobb kihívás az uniós és a nemzeti adatvédelmi előírásoknak való megfelelés, mivel nem csak a GDPR-t, hanem számos más törvény és rendelet rendelkezéseit is be kell tartani. Ez a feladat még egy jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer) számára is kihívást jelent.

Az AOC System által kifejlesztett DPO Store elnevezésű ügyviteli szoftver megkönnyíti az adatvédelmi tisztviselők munkáját azzal, hogy a rendszerében megjelenített folyamatokon keresztül lehetővé teszi számukra a GDPR-ban meghatározott feladataik és egyéb jellemző feladataik ellátását. A folyamatok végigvezetik az adatvédelmi tisztviselőt az egyes lépéseken, miközben folyamatos tájékoztatást nyújtanak. Az adatvédelmi tisztviselőn kívül az DPO Store zárt rendszerében egy vagy több, az adatvédelmi tisztviselőt támogató alkalmazott (asszisztens) és az egészségügyi intézményben az adatvédelmi döntésekért felelős személy, például a vezérigazgató is megtalálható. A köztük lévő kommunikációt a rendszer naplózza és titkosítja.

Ügyviteli szoftverük segítségével lényegesen egyszerűbbé válik az egészségügyi intézmények adatvédelmi megfelelésének elérése, megkönnyítve az adatvédelmi tisztviselő munkáját és csökkentve az esetleges GDPR-bírságok terhét.

GWR Nano

A gyógyszerszállító járművek, egészségügyi konténerek, műtők külön szigetelésére alkalmas nanotechnológiás hőszigetelő anyagokat fejlesztő vállalkozás eljárásának alkalmazása jelentős költségmegtakarítást és akár 40%-os energiahatékonyságot is eredményezhet. A termékük anyaga nemcsak mosható és vízlepergető, de védi a felületeket a korróziótól és a mechanikai hatásoktól is.

Címlapkép: Berecz Valter/Portfolio

A cikk megjelenését az EIT Health támogatta.