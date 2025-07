Szintet léptek az ukrán drónok: bemutatkozott a lézerrel felszerelt R-34-T kvadrokopter

A drón fő jellemzője a lézer, amely megvilágítja a célpontokat a precíziós lőszerekkel végrehajtott csapásokhoz. A berendezést már most is használják légi bombázásokhoz és tüzérségi támadásokhoz. Az ukrán Védelmi Minisztérium szerint

a lézeres célmegjelölés jelentősen növeli az irányított lőszerek hatékonyságát nagy távolságban, valamint az ellenséges légvédelem és elektronikai hadviselés aktív körülményei között is.

The R-34-T drone, developed by Ukrainian FRDM GROUP, become the first domestic UAV for laser target illumination to receive codification under NATO standards and officially approved by Defence Forces of Ukraine.Learn more: https://t.co/Wa8q7P8c0c pic.twitter.com/d5fkwTHynJ https://t.co/Wa8q7P8c0c