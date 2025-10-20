Hatalmas katlan fenyeget: orosz áttörés után megnyílhat az út az erődváros felé

Az orosz-ukrán háború egyik legforróbb pontjának továbbra is a pokrovszki frontszakasz számít, ahol az oroszok megpróbálják bekeríteni az ukrán védelmet. A legfrissebb jelentések szerint a támadók
nagy lépést tettek efelé azzal, hogy az erődvárostól északra található Rodinszkéba benyomultak.
A háborút megelőzően még mintegy 10 ezer fős lakosságú ipari település lehet a kulcs, hogy az oroszok bevegyék a régóta ostromlott Pokrovszkot.
On the northeastern flank of Pokrovsk, as Russian forces penetrate deep into Pokrovsk City, a new series of attacks on Rodynske has begun.After their initial failed attempts at taking the city, Russia regrouped and refocused their efforts on other areas. Since stabilising the… pic.twitter.com/12eJQYKtVK https://t.co/12eJQYKtVK— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) October 20, 2025
A fejlemény azért is lehet különösen aggasztó Kijev számára, mivel az elmúlt napokban az orosz egységek egyre mélyebben nyomultak be az erődvárosba. Az oroszbarát források szerint Moszkva átszervezte az erőit, és elkezdtek Rodinszkére koncentrálni. A nyomás megtörte a védelem ellenállását, és északi részen sikerült elfoglalni a külső utcákat. A keletre található bánya irányából megtámadták a tömbházas negyedet is, ennek egy része felett átvették az ellenőrzést.
A város nyugati fele még ukrán ellenőrzés alatt van, viszont a gyors haladás azzal fenyeget, hogy elvesztik az itteni állásaikat. Mivel Rodinszkétől délnyugati irányban nyílt szántóföldek vannak egészen Pokrovszkig, ezért amennyiben ez a város elveszik, akkor könnyen meglehet, hogy sikerül bezárni egy hatalmas katlanba az ukrán védelmet ezen a frontszakaszon.
Az értesüléseket egyelőre ukrán forrásból nem erősítették meg.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
