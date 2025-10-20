  • Megjelenítés
Hatalmas katlan fenyeget: orosz áttörés után megnyílhat az út az erődváros felé
Hatalmas katlan fenyeget: orosz áttörés után megnyílhat az út az erődváros felé

Orosz milbloggerek szerint az oroszok áttörést értek el Rodinszke városánál.

Az orosz-ukrán háború egyik legforróbb pontjának továbbra is a pokrovszki frontszakasz számít, ahol az oroszok megpróbálják bekeríteni az ukrán védelmet. A legfrissebb jelentések szerint a támadók

nagy lépést tettek efelé azzal, hogy az erődvárostól északra található Rodinszkéba benyomultak.

A háborút megelőzően még mintegy 10 ezer fős lakosságú ipari település lehet a kulcs, hogy az oroszok bevegyék a régóta ostromlott Pokrovszkot.

A fejlemény azért is lehet különösen aggasztó Kijev számára, mivel az elmúlt napokban az orosz egységek egyre mélyebben nyomultak be az erődvárosba. Az oroszbarát források szerint Moszkva átszervezte az erőit, és elkezdtek Rodinszkére koncentrálni. A nyomás megtörte a védelem ellenállását, és északi részen sikerült elfoglalni a külső utcákat. A keletre található bánya irányából megtámadták a tömbházas negyedet is, ennek egy része felett átvették az ellenőrzést.

A város nyugati fele még ukrán ellenőrzés alatt van, viszont a gyors haladás azzal fenyeget, hogy elvesztik az itteni állásaikat. Mivel Rodinszkétől délnyugati irányban nyílt szántóföldek vannak egészen Pokrovszkig, ezért amennyiben ez a város elveszik, akkor könnyen meglehet, hogy sikerül bezárni egy hatalmas katlanba az ukrán védelmet ezen a frontszakaszon.

Az értesüléseket egyelőre ukrán forrásból nem erősítették meg.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

