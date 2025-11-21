Mesterlövészként vadászott civilekre a szomszédos ország vezetője? – Megszólalt az államfő a vádakról

Domagoj Margetić horvát oknyomozó újságíró kedden közölte, hogy hivatalos feljelentést tett a milánói ügyészségen, azt állítva, hogy Vučić részt vett az úgynevezett „mesterlövész-turizmusban” vagy elősegítette azt. Ezen alkalmakkor egyesek állítólag azért fizettek a boszniai szerb erőknek, hogy civilekre lőhessenek az ostromlott Szarajevóra néző állásokból a boszniai háború idején.
Soha nem öltem meg senkit, nem sebesítettem meg senkit, semmi ilyet nem tettem
– hangoztatta a szerb államfő Belgrádban.
Az ügyészeknek írt levelében Margetić egy 1993-as videóra és állítólagos háborús interjúkra hivatkozik, valamint boszniai tisztviselők tanúvallomásaira, amelyek azt bizonyítják, hogy Vučić 1992-ben és 1993-ban „háborús önkéntes” volt Szarajevóban, és a Szerb Köztársaság Hadserege (VRS) új-szarajevói csetnik különítményének tagja. Azt állítja továbbá, hogy Vučić több hónapot töltött a szarajevói zsidó temetőnél lévő frontállásban.
Az 1993-as felvételekkel kapcsolatos állításokra reagálva, amelyeken állítólag az látható, hogy a temetőben más fegyveresek mellett mesterlövészpuskát tart a kezében, Vučić azt mondta:
Soha életemben nem tartottam mesterlövészpuskát. Nem is volt nálam az a puska, amiről beszél, mert az egy kameraállvány.
Margetić vádjaira akkor került sor, amikor a milánói ügyészek a múlt héten vizsgálatot indítottak olyan állítólagos olasz állampolgárok ellen, akik részt vehettek az úgynevezett „mesterlövész-szafarikon”. A gazdag külföldiek állítólag azért fizettek a 2016-ban népirtásért elítélt Radovan Karadžić vezette boszniai szerb hadsereg katonáinak, hogy a Szarajevó környéki domboldalakra szállítsák őket, ahol sportolás céljából civilekre lőhettek.
Címlapkép: Mesterlövészek elől menekülő szarajevói lakosok a boszniai háború idején, 1991-ben. Forrás: Patrick Robert/Sygma/CORBIS/Sygma via Getty Images
