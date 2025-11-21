Kihirdette a kormány a várva várt törvényt

A döntés értelmében a kiskereskedelmi adóról szóló törvény kiegészül egy új szabállyal, amely rögzíti:
a 2025-ben kezdődő adóévre már az új, adócsökkentési célú módosításokat kell alkalmazni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozások már jövő évi és az idei évre alapozott adókötelezettségüket is az enyhített szabályok alapján számolhatják.
Ha egy kereskedelmi cég 2025-ben a szokásos ütemezés szerint olyan adóelőleget fizetett be, amely végül meghaladja a várható, már csökkentett adóalap alapján számolt tényleges adóterhet, akkor a különbözetet visszaigényelheti. A visszatérítés elektronikusan kérhető az adóhatóságtól, legkésőbb a 2025-ös adóév végéig.
A kormány nemrég jelentette be, hogy 2026-tól módosítja a kiskereskedelmi adó sávjait.
A jelenlegi szabályozás szerint 500 millió forintig nem kell adót fizetni, majd 30 milliárd forintig 0,15%-os kulcs érvényes, 30–100 milliárd között 1%, efölött pedig 4,5%.
A sávok kitolása egy progresszív adónál adócsökkentést eredményez, mert ugyanaz a bevétel kisebb kulcs alá eshet. A mostani módosítás a jogszabályba átvezeti az új határokat, amelyek
- 1 milliárdig,
- majd 50
- és 150 milliárdig húzódnak,
- a felső kulcs pedig efölött lép életbe.
