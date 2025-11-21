  • Megjelenítés
Havazás jön: megszólalt a MÁV
Havazás jön: megszólalt a MÁV

A MÁV-csoport megerősített tartalékokkal készül a következő napok téli időjárására, hogy biztosítsa a zavartalan közlekedést a várható havazás idején - írja a társaság.

Az időjárás-előrejelzések alapján a MÁV-csoport fokozott készültséget rendelt el mind a vasúti, mind az autóbuszos közlekedésben. A vállalat a téli forgalmi protokollnak megfelelően a hétvégére

a megszokottnál több munkatársat állít készenlétbe a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.

A havazást követően azonnal megkezdődik a vasútállomások és autóbuszmegállók síkosságmentesítése, valamint a hóeltakarítás, amelyet a társaság saját dolgozói és szerződött partnerei végeznek majd el.

Az Országos Haváriaközpont utasmenedzserei a leghidegebb időszakokban is a forgalmas pályaudvarok peronjain tartózkodnak majd, hogy segítséget nyújtsanak az utazóknak.

