Havazás jön: megszólalt a MÁV

Az időjárás-előrejelzések alapján a MÁV-csoport fokozott készültséget rendelt el mind a vasúti, mind az autóbuszos közlekedésben. A vállalat a téli forgalmi protokollnak megfelelően a hétvégére

a megszokottnál több munkatársat állít készenlétbe a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.

A havazást követően azonnal megkezdődik a vasútállomások és autóbuszmegállók síkosságmentesítése, valamint a hóeltakarítás, amelyet a társaság saját dolgozói és szerződött partnerei végeznek majd el.

Az Országos Haváriaközpont utasmenedzserei a leghidegebb időszakokban is a forgalmas pályaudvarok peronjain tartózkodnak majd, hogy segítséget nyújtsanak az utazóknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images