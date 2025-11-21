Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az EU és Ukrajna békét akar, de nem fognak engedni az orosz agressziónak – nyilatkozta Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője.

Ez mindannyiunk számára egy rendkívül veszélyes pillanat. Mindannyian azt szeretnénk, hogy véget érjen ez a háború, de nem mindegy, hogyan ér véget.

– mondta Kallas újságíróknak. Hozzáfűzte:

"Oroszországnak semmiféle jogi alapja nincs bármilyen engedmény követeléséreattól az országtól, amelyet megtámadott.

Végső soron a megállapodás feltételeiről Ukrajnának kell döntenie."

(Reuters)