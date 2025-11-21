Béketerv: pörögnek az események, Zelenszkij a háborút lezáró diplomáciai lehetőségekről egyeztetett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár a háború lezárásának diplomáciai lehetőségeiről tárgyalt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette, hogy egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral az Oroszországgal folytatott háború befejezésének rendelkezésre álló diplomáciai lehetőségeiről.

Megvitattuk a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet

- írta az X közösségi platformon.

Hozzátette, készek gyorsan és konstruktívan dolgozni a siker érdekében, és egyeztetik a következő közös lépéseiket.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Reuters információi alapján,Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság egy ellenjavaslatot is készít az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketervhez. Az ügyre rálátó egyik forrás úgy nyilatkozott, az ellenjavaslat összeállításába valószínűleg más európai országok is bekapcsolódnak majd.

Minderre azt követően került sor, hogy az Egyesült Államok 28 pontos béketervet mutatott be, amely jelentős engedményeket irányoz elő ukrán részről. Előírná például, hogy Ukrajna adja át a Donbasz teljes területét (azaz az oroszok által nem elfoglalt részeket is), felezze meg haderejének létszámát, és mondjon le nagy hatótávolságú csapásmérő képességéről. Mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Volodimir Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, nagyon nehéz hét előtt áll az ország, és

könnyen meglehet, hogy Ukrajnának választania kell majd az Egyesült Államok partnerségének vagy a saját méltóságának az elvesztése között.

Címlapkép forrása: Utku Ucrak/Anadolu via Getty Images