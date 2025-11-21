Össze-vissza rángatták a forintot az MNB-alelnök lemondása után

Gyengül a forint a dollárral és az euróval szemben is
- Az euró 1,1 egységgel 383,7-re,
- a dollár 1,5 egységgel 333,4-re erősödött a forinttal szemben estére.
Kicsit gyengült az euró a dollárral szemben
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,15, amely 0,15 százalékos eurógyengülést jelent ma.
333,5 körül jár a dollár
333,5 körül forog a dollár árfolyama kora este, amely 1,6 egységnyi (0,5 százalékos) forintgyengülést jelent.
383 felett jár az euró árfolyama
A forint kora este 383,2-ig ment az euróval szemben, ami azt jelenti, hogy kicsit ledolgozott nap közbeni gyengüléséből. A forint 385,6-nál is járt ma.
384 körül ingadozik az euró árfolyama
Nincs trendszerű mozgás a devizapiacokon, az euró árfolyama jelenleg a 384-es, a dolláré a 334-es szint körül ingadozik.
Nem tud erősödni a forint
Megint 384 felett jár az euró jegyzése a forinttal szemben, ami azt mutatja, hogy a befektetők bizonytalanok a geopolitikai (orosz-ukrán béketervezet) és gazdasági hírek (Virág Barnabás MNB-alelnök lemondása, amerikai energiaszankciók alóli mentesség kérdése, amerikai kamatvárakozások) értelmezését illetően. Az európai fizetőeszköz jegyzése most 384,2, a dolláré pedig szintén enyhe gyengülés után most 333,6 forint.
Megosztott a Fed vezetése, egymásnak feszültek a döntéshozók
John Williams, a New York-i Fed elnöke szerint a jegybanknak a közeljövőben van tere a kamat további csökkentésére, mert a gyengülő munkaerőpiac nagyobb kockázatot jelent, mint az infláció újbóli gyorsulása - tudósított a Cnbc. Ugyanakkor a közelmúltban születtek Williams véleményével ellentétes - azaz óvatosságra és kivárásra intő - nyilatkozatok is, a döntéshozók közti véleménykülönbség pedig a piaci szereplőket is megzavarja, akik szintén nem tudják, mire számíthatnak a decemberi kamatdöntő ülésen.
Megint felszúrt a forint árfolyama
Ismét 384 környékére gyengült a forint árfolyama az euróval szemben (383,9).
Eközben a dollár jegyzése szintén emelkedett, a zöldhasú jegyzése most 333,5 forint.
Ez állhat a mai piaci mozgások hátterében
A forint trendszerűen jó teljesítményét több, egymást erősítő hatás indokolja:
- a régiós és fejlett országokhoz képest magas kamatszint,
- a szigorú monetáris politika mellett időről időre kiálló jegybanki kommunikáció, valamint
- a nemzetközi befektetők spekulatív ügyletei, melyek közül a Tisza-bet és az opciós piaci műveletek most a leggyakrabban említettek.
Ezen hatások mindegyike növelte a spekulatív pozíciók összesített méretét, amely viszont különösen érzékennyé tette a hazai fizetőeszköz árfolyamát a kedvezőtlen hírekre.
Ennek iskolapéldáját láthattuk a mai napon is, amikor Virág Barnabás MNB-alelnök lemondására 1 százalékos gyengüléssel reagált a forint az euró ellenében, nap közben pedig az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos hírek rángatták meg a devizaárfolyamokat.
Próbál erősödni a forint, de megálljt parancsolnak neki
Nem tud érdemben erősödni a forint az euróval szembeni 383,5-384,0-es szintről, kisebb kilengésekkel ugyan, de késő délelőtt óta ebben a sávban mozog az árfolyam. A kurzus most 383,5.
A dollár árfolyama eközben 333,0 körül ingadozik, kisebb felszúrások után most ismét erre a szintre tért vissza a jegyzés (332,9).
Újra 384 felett az euró
Ismét gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, a közös európai fizetőeszköz árfolyama ismét 384 fölé emelkedett (a kurzus jelenleg 384,1).
Ezidáig nem tudta ledolgozni reggeli esését a forint
Bár ismét forinterősödés látszik az euróval szembeni árfolyamban, a jegyzés még mindig meghaladja a reggeli szintet. A kurzus most 383,4.
Eközben a dollár-forint árfolyamon szintén látszik a piaci korrekció, a zöldhasú jegyzése most a 333-as szint körül ingadozik (332,9).
Megkongatták a vészharangot: vége annak a növekedésnek, amiben Magyarország is hitt
Christine Lagarde, az Európai Központi bank (EKB) elnöke szerint újabb hat év tétlenség már nemcsak csalódás, hanem felelőtlenség volna Európa részéről - tudósított a Bloomberg.
Gyengül a forint és az euró is
Emelkedik a dollár forinttal szembeni jegyzése, a jelenlegi 333,8-as kurzus pedig már a Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásáról szóló hírt kísérő árfolyamemelkedést is meghaladja.
A délelőtti órákban az euró is gyengülni kezdett a dollárral szemben, a közös európai fizetőeszköz jegyzése a reggeli 1,155-ös szintről 1,151-ig csökkent.
Megakadt a délelőtti korrekció
Megszakadt a forint erősödését segítő délelőtti piaci korrekció, az euró árfolyama pedig mostanra 383,9-re emelkedett.
A dollár árfolyama szintén felfelé kapaszkodik, a jegyzés mostanra a 333-as szintet közelíti (332,9).
Rossz hírek érkeztek Németországból
Megtorpant a német magánszektor: a HCOB előzetes kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) novemberben 52,1 pontra süllyedt. Az alindikátorok azt is megmutatták, hogy a feldolgozóipari és a szolgáltatószektorbeli aktivitás egyaránt lassult.
Közel a reggeli szint az euró árfolyamában
Folytatódott a piaci korrekció a reggeli nagy forintgyengülés után. Az euró jegyzése 383,1-ig, a dolláré 332,1-ig csökkent az elmúlt percekben.
Nagy piaci kilengés kísér most minden hírt
Ahogy arról korábban már több gazdaságpolitikai szakember is nyilatkozott, rendkívül magas a "forró tőke" (carry trade-állomány) a magyar pénzpiacokon.
Ez emeli a devizapiacok volatilitását, mivel egy-egy hírre a korábbinál jóval nagyobb pénzállomány mozdulhat meg.
Ennek egy jól látható példája valósult meg ma reggel, amikor Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére mintegy 1 százalékot (3 forintot) gyengült a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama.
383,6 az euró
Folytatódik a piac korrekciója a reggeli forintesés után, az euró jegyzése 383,6-ig, a dolláré 332,4-ig csökkent.
Erősödik vissza a forint árfolyama
Fokozatosan erősödik vissza a forint árfolyama az elmúlt percekben, amely mintegy 3 forintot esett Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére. A 385,4-es szintről mostanra éppen 1 forintot csökkent a kurzus.
Lassan padlót fognak a beruházások Magyarországon
Folytatódott a beruházások csökkenése Magyarországon: a KSH adatai szerint a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,3%-os, éves alapon (szezonálisan igazítva) 4,1%-os esést láthatunk a volumenben. A bő három éve tartó lejtmenet tehát nem ért véget, de a visszaesés üteme az utóbbi időszakban sokat mérséklődött, ami azt jelzi, hogy lassan eléri a mélypontját a magyar beruházási teljesítmény.
Virág Barnabás lemondásának hírére azonnal ütni kezdték a forintot
A forint árfolyam azonnal 385,6-ig szúrt fel az euróval szemben, ahogy megérkezett a Magyar Nemzeti Bank közleménye arról, hogy Virág Barnabás alelnök lemondott. Utódja várhatóan Banai Péter Benő lesz, aki korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára volt.
Lemondott Virág Barnabás MNB-alelnök
Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról. Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját -közölte a Magyar Nemzeti Bank.
Vérengzés a piacokon - Mutatjuk, mi történik a forinttal
Erősen kezdi a napot a forint: az euróval szembeni jegyzés 382,4, míg a dollár árfolyama 331,1, ami egyaránt a hét eleji mélypontok körül alakul.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
