Béketerv: fontos üzenetet küldött Keir Starmer

A brit kormányfő álláspontját egy telefonbeszélgetést követően ismertették, amelyen Starmer mellett francia és német kollégái, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vett részt.
A vezetők hangsúlyozták, hogy támogatják Donald Trump amerikai elnök békére irányuló törekvéseit.
Továbbá egyetértettek abban, hogy bármilyen megoldásnak teljes mértékben be kell vonnia Ukrajnát, meg kell őriznie szuverenitását, és biztosítania kell jövőbeli biztonságát - közölte a brit miniszterelnök szóvivője.
A megbeszélésen a vezetők megállapodtak, hogy a következő napokban egyeztetnek a partnerekkel és szövetségesekkel, többek között a G20-csúcstalálkozón is, miközben folytatódnak a tartós béke elérésének lehetőségeiről szóló tárgyalások.
Címlapkép forrása: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images
